Getty Images Sport
Thiago Silva envía emotivo mensaje tras la primera convocatoria de su hijo con Inglaterra
El momento decisivo de Iago en St. George’s Park
El recorrido futbolístico de Iago refleja directamente la vida itinerante de su familia. Cuando Silva se trasladó del PSG al Chelsea en 2020, sus hijos se familiarizaron con la cultura del fútbol inglés. Mientras Silva regresó a Brasil en 2024 para cerrar su ilustre carrera con Fluminense, Iago decidió quedarse en el oeste de Londres para continuar su formación en la academia Cobham del Chelsea. Su reciente inclusión en el equipo juvenil de Inglaterra representa la culminación de largas horas de trabajo a la sombra de uno de los mejores defensores de la Premier League.
Con orgullo en St George’s Park, Iago compartió una foto con el mensaje: “Momento de orgullo al ser invitado a mi primer campamento de @england 🏴. El trabajo duro continúa 🙏🏽.”
Su padre no tardó en responder con un emotivo mensaje: “¡Estamos orgullosos de ti, hijo mío 🥹! Que Dios te bendiga siempre 🙏,” escribió Silva.
- Getty Images Sport
¿Iago todavía es elegible para jugar con Brasil?
Aunque muchos asumieron que Iago representaría naturalmente a Brasil, las reglas de residencia abren otro camino. Habiendo vivido en Inglaterra desde antes de los 10 años, el joven es elegible para jugar con los Tres Leones gracias al sistema de la FIFA, que permite a los jugadores que se mudan a un nuevo país antes de cumplir esa edad representar a esa nación tras tres años de residencia continua. En el caso de Iago, los cinco años que ha pasado en Londres lo hacen completamente apto para vestir la camiseta de Inglaterra.
Sin embargo, esto no descarta a Brasil. A menos que Iago participe en un torneo internacional absoluto o dispute más de tres partidos competitivos con el primer equipo inglés, aún podría cambiar de nacionalidad futbolística más adelante. Cómodo tanto como defensa central como lateral izquierdo, Iago refleja muchas de las cualidades que convirtieron a su padre en uno de los defensores élite de Europa durante casi dos décadas.
El sueño de Thiago Silva: ver a sus hijos seguir sus pasos
Thiago Silva ha hablado en numerosas ocasiones sobre el orgullo que siente al ver a Iago y a su hermano mayor, Isago, perseguir sus sueños futbolísticos en Inglaterra. Durante su última temporada en el Chelsea, incluso confesó que nada le daba más satisfacción que ver a sus hijos defendiendo los colores del club.
“Para mí, sería un sueño verlos jugar profesionalmente en Chelsea”, dijo. “Me encanta verlos y trato de ayudarlos tanto como puedo. Me hace feliz ver a mis hijos jugar aquí; mi esposa está presente en todos los partidos, incluso como visitante. Creo que somos conscientes de que el tiempo se agota un poco, así que queremos aprovechar al máximo los últimos años de mi carrera. Cuando llegué aquí, fue amor a primera vista, y todavía estoy muy orgulloso de estar en este club.”
Mientras Iago destaca con la selección sub-15 de Inglaterra, su hermano de 16 años, Isago, comienza a hacerse un nombre en la academia de Cobham. El prometedor delantero fue recientemente incluido en la lista B del equipo de Enzo Maresca para la campaña de la Liga de Campeones del Chelsea. Si Isago debuta pronto en el primer equipo, cumplirá un sueño largamente acariciado por su padre: ver a al menos uno de sus hijos jugar en el primer equipo del Chelsea. Con Silva aún en activo a los 41 años en Fluminense, queda claro que la excelencia futbolística corre profundamente en el ADN de la familia Silva.
- AFP
Thiago Silva: el héroe de la Champions League del Chelsea
Tras consolidarse en el AC Milan y el Paris Saint-Germain, Silva llegó al Chelsea en 2020 bajo la dirección de Frank Lampard. En cuatro temporadas, disputó 155 partidos y ayudó a los Blues a conquistar la Champions League 2021, venciendo al Manchester City en la final. Ahora, viendo a su hijo dar sus primeros pasos en el fútbol internacional, Silva presencia el inicio de un legado familiar. Aunque Brasil aún podría llamar a Iago en el futuro, por ahora Inglaterra ha ganado el corazón del joven defensor.
Anuncios