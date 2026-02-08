Getty/Instagram
'¡Está pasando!' - The United Strand confirma planes de 'watchalong' mientras el Manchester United se acerca a su quinta victoria consecutiva para poner fin a casi 500 días sin cortarse el pelo
El Man Utd al borde de cinco victorias
El United logró su cuarta victoria consecutiva el sábado cuando venció al Tottenham Hotspur 2-0 en Old Trafford. Bryan Mbeumo marcó el primer gol del partido tras recibir el balón en la frontal del área a la salida de un córner. El internacional camerunés anotó su noveno tanto de la temporada de la Premier League para encaminar a los Red Devils después de que Cristian Romero viera la tarjeta roja. Bruno Fernandes sentenció el encuentro cuando remató a la red un centro de Diogo Dalot y registró su contribución número 200 en goles para el club.
Esta victoria siguió a tres triunfos anteriores. El primero llegó contra el rival Manchester City, donde Mbeumo volvió a aparecer para ayudar al United a encaminarse hacia otra victoria por 2-0. El equipo de Michael Carrick respaldó esto con un triunfo por 3-2 a domicilio ante el Arsenal gracias a un golazo tardío de Matheus Cunha y luego aseguró otra victoria en otro thriller de cinco goles contra el Fulham. Benjamin Sesko fue el héroe en el minuto 94 ante los Cottagers, ya que el delantero por el que se pagó una gran suma se aseguró de que la racha ganadora continuara.
El United Strand, que ha estado observando con desesperación, ahora verá el partido del martes contra el West Ham con ojos atentos. Si el United logra cinco victorias en cinco partidos, por fin se le permitirá cortarse el pelo. Si los hombres de Nuno Espirito Santo dan la sorpresa, Ilett tendrá que seguir esperando y ver cómo su cabello crece cada vez más.
El United Strand se pronuncia
Con todas las miradas puestas en The United Strand antes del partido contra el West Ham, Ilett confirmó que estará retransmitiendo en directo un watch-along del encuentro. Publicó en redes sociales diciendo: “Carrick está al mando, este pelo se va pronto, West Ham lo siguiente, cuatro de cinco completados: es la primera vez que son cuatro seguidos desde que empecé el reto.
“¡Esta vez sí que ocurre! Muchas gracias a Carrick: gracias, gracias, gracias.
“Habrá un watch-along para el quinto partido contra el West Ham. Se vienen algunos planes emocionantes: más detalles próximamente.”
Fernandes elogia a Carrick por la remontada
Carrick ha supervisado un giro drástico en la forma en Old Trafford, un estadio que se había vuelto rancio y tóxico bajo los anteriores entrenadores. Ruben Amorim había pasado un momento terrible en el club, sin lograr ganar más de dos partidos seguidos, y con razón le mostraron la puerta de salida a principios de año. El técnico portugués había llevado al United a su peor clasificación de la historia la temporada pasada y dirigió una actuación lamentable en la final de la Europa League contra los Spurs en mayo.
Bajo el mando de Carrick, el club se ha transformado y el capitán Fernandes ha elogiado al excentrocampista de los Red Devils. Dijo a TNT Sports: “Creo que Michael llegó con la idea correcta de dar a los jugadores la libertad de asumir responsabilidad en el campo para tomar las decisiones que eran necesarias. Creo que recuerda lo que le dije la última vez que fue entrenador. Pensé que Michael podría ser un gran entrenador y lo ha demostrado.
“Esperamos poder ayudarle aún más para que todo el mundo pueda ver que somos buenos jugadores. Por eso estamos en el Man United. Creo que todo el mundo entiende la presión de jugar para este club. Todo el mundo conoce las expectativas que hay a su alrededor.“
¿Corte de pelo pendiente?
El West Ham no será una tarea fácil para el United el martes, pero The United Strand esperará que su amado club pueda poner fin a su tormento capilar. Si ganan, tendrá su primer corte de pelo desde el 5 de octubre de 2024.
