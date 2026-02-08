'¡Está pasando!' - The United Strand confirma planes de 'watchalong' mientras el Manchester United se acerca a su quinta victoria consecutiva para poner fin a casi 500 días sin cortarse el pelo

El United logró su cuarta victoria consecutiva el sábado cuando venció al Tottenham Hotspur 2-0 en Old Trafford. Bryan Mbeumo marcó el primer gol del partido tras recibir el balón en la frontal del área a la salida de un córner. El internacional camerunés anotó su noveno tanto de la temporada de la Premier League para encaminar a los Red Devils después de que Cristian Romero viera la tarjeta roja. Bruno Fernandes sentenció el encuentro cuando remató a la red un centro de Diogo Dalot y registró su contribución número 200 en goles para el club.

Esta victoria siguió a tres triunfos anteriores. El primero llegó contra el rival Manchester City, donde Mbeumo volvió a aparecer para ayudar al United a encaminarse hacia otra victoria por 2-0. El equipo de Michael Carrick respaldó esto con un triunfo por 3-2 a domicilio ante el Arsenal gracias a un golazo tardío de Matheus Cunha y luego aseguró otra victoria en otro thriller de cinco goles contra el Fulham. Benjamin Sesko fue el héroe en el minuto 94 ante los Cottagers, ya que el delantero por el que se pagó una gran suma se aseguró de que la racha ganadora continuara.

El United Strand, que ha estado observando con desesperación, ahora verá el partido del martes contra el West Ham con ojos atentos. Si el United logra cinco victorias en cinco partidos, por fin se le permitirá cortarse el pelo. Si los hombres de Nuno Espirito Santo dan la sorpresa, Ilett tendrá que seguir esperando y ver cómo su cabello crece cada vez más.

