Thomas Hindle y Ryan Tolmich

The Rondo, edición especial sobre las equipaciones de la MLS 2026: ¿Ha creado el FC Dallas un clásico? ¿Ha pecado de conservador el Inter Miami de Lionel Messi? ¿Cuál es la equipación del año?

Muchas de las equipaciones de la MLS para 2026 son atrevidas, pero la eficacia de los diseños ha dividido a los redactores de GOAL.

Hablemos de equipaciones. La MLS ha mejorado mucho últimamente. Hace unos años, parecía que los equipos jugaban sobre seguro. Seamos sinceros, había bastantes camisetas que los chicos se ponían para jugar al fútbol. Pero ahora, la nostalgia ha vuelto. Y con ella, la tendencia a arriesgar un poco más. Hoy en día, nos importan los estampados, las fuentes bonitas, jugar con los logotipos... todo eso.

Este año no es diferente. Tenemos camisetas con rayas. Tenemos equipaciones teñidas con la técnica tie-dye. Tenemos, por alguna razón, un aire Art Déco en la equipación del LAFC (¡y funciona!).

La experimentación ha dado lugar a algunos fallos. Pero, ¿qué más da? De eso se trata todo esto. Algunas de estas equipaciones pasarán a la historia. Otras envejecerán como la leche. Pero si nunca lo intentas, nunca lo sabrás. Y los redactores de GOAL , que están bien preparados para hablar de moda, analizan todas las nuevas camisetas en otra edición de... The Rondo.

  • LAFC Kit 2025Major League Soccer

    ¿Cuál es la mejor equipación de la MLS esta temporada?

    Tom Hindle: Felicidades al LAFC, que tomó el ya elegante diseño negro y dorado y lo hizo aún más atractivo con un divertido patrón art déco. Bien hecho, chicos.

    Ryan Tolmich: Como fanático del baloncesto, felicito al FC Dallas, que lo ha clavado. También felicito al Real Salt Lake, que también lo ha hecho bien con sus camisetas, pero las del Dallas son un poco mejores. Es una equipación que se puede llevar tanto en el campo como en la vida cotidiana, que es exactamente lo que se espera de ellas, ¿no?

    Alex Labidou: Esta es difícil. Realmente hubo cuatro que destacaron: Filadelfia, St. Louis (más adelante hablaremos de este), los New York Red Bulls y el FC Dallas. La equipación de Dallas es clásica, pero vamos a darle el premio al Union, cuya equipación entrelaza claramente la historia, la cultura y los deportes de Filadelfia de alguna manera en una equipación atrevida.

  • San Diego FC kitMajor League Soccer

    ¿Cuál es el peor kit?

    TH: Nashville, sin duda alguna. ¿Por qué, oh, POR QUÉ el logotipo de Adidas es más grande que el escudo del club? Es molesto y un poco hortera, para ser sinceros.

    RT: La equipación deSan Diego puede quedar bien en el campo, pero no es una que se pueda combinar con la ropa que se lleva a diario. No todas las equipaciones tienen que llevarse en Milán, por supuesto, pero esta está hecha principalmente para que la lleven en San Diego los que animan al equipo desde las gradas.

    AL: Ha habido al menos diez equipaciones poco inspiradas en la cosecha de este año, pero las dos que menos destacan son, por desgracia, las de Colorado y San Diego.

    En el caso de los Rapids, esto es un poco sorprendente. Colorado suele sacar equipaciones muy modernas año tras año, independientemente de si el equipo es bueno o no. ¿Quién puede olvidar las equipaciones New Day o Headwaters? Puede que sea un caso en el que las equipaciones deban verse en el campo en lugar de en las imágenes y fotos proporcionadas, pero, basándonos en lo que tenemos, la equipación negra con colores neón me deslumbra en la pantalla.

    Y San Diego, más de lo mismo. Para un club que ha acertado en casi todo desde su creación, lamentablemente, la indumentaria no es una de esas cosas. Las equipaciones de este año parecen diseñadas por ChatGPT: dan la sensación de ser la ciudad de San Diego sin playas ni sol. Normalmente, las franquicias de expansión, especialmente una tan popular como la de San Diego, sacan equipaciones espectaculares. Adidas, por favor, dale un toque de estilo a The Azules la próxima temporada.

  • Tina Turner kitSt. Louis City SC

    ¿Qué kit es para la calle?

    TH: Seamos sinceros, la de Miami será la más vendida por todo el tema de Messi. Pero STREETS podría valorar la camiseta de St. Louis, lo cual es un poco loco. Aun así, la leyenda de Tina Turner es simplemente impresionante.

    RT: No nos compliquemos: es Miami. Venderán un billón de camisetas, 999 000 millones de las cuales tendrán el nombre «Messi» en la espalda. En realidad, como tienen a Messi, Miami podría sacar una camiseta con la cara de este escritor y seguir vendiendo infinitas camisetas. Una camiseta negra sencilla, por su parte, la hace aún más apetecible para las masas, lo que significa que las masas comprarán muchas.

    AL: St. Louis, eres simplemente el mejor. Esta es fácil. ¿Podemos hablar de las camisetas de Tina Turner del St. Louis City SC? ¿Son las camisetas del City las más bonitas? No, Filadelfia y Dallas se llevan ese título. PERO, a este escritor le encanta la moda con historia, y ¿quién no ama a Tina Turner? Esto está a la altura de lanzamientos de la NBA como el Prince de Minnesota o el Biggie de los Nets. Y el hecho de que no mucha gente relacione automáticamente a la Reina del Rock con The Lou significa que el City también ha dado una lección de cultura. Bien hecho, St. Louis.

  • LA Galaxy 1996Getty

    ¿Qué año tuvo las mejores equipaciones?

    TH: Las camisetas originales son correctas, pero hay que destacar la de 2005, que tenía un excelente diseño del Chicago Fire. La camiseta del LA Galaxy de ese año es quizás la mejor de todos los tiempos en esta liga.

    RT: Quizás sea por nostalgia, pero las camisetas originales tenían algo especial. Las equipaciones de los 90 parecían originales, pero encajaban con la liga. Daban una sensación mucho menos corporativa. Eran brillantes, llamativas y descontroladas en el mejor sentido, pero no resultaban molestas ni forzadas. Por supuesto, eran otros tiempos, y está bien que los equipos rindan homenaje de vez en cuando, pero sí, había algo diferente en el ambiente de los 90.

    AL: Este no, por desgracia. Este es un año muy, muy importante para la MLS, y salvo un puñado de equipos, la mayoría han jugado sobre seguro o han dado pasos que no encajan con su marca. Es difícil elegir el mejor año para las equipaciones; hay algunos años en los que un selecto grupo de equipos ha destacado, pero la mayoría del grupo ha estado en la media. En cuanto a los mejores años en general, podría elegir dos (sí, estoy haciendo trampa), pero vamos a quedarnos con 1996 y 2023. No nos engañemos, en 1996 hubo algunas equipaciones feas, pero al menos fueron apuestas creativas. Y en 2023 hubo un alto nivel en general.

  • Lionel Messi, Inter MiamiMajor League Soccer

    En general, ¿están mejorando las equipaciones de la MLS?

    TH: Sí. Seamos sinceros, la nostalgia FUNCIONA y se vende como LOCO. Todo el mundo del fútbol está mirando hacia atrás y rindiendo homenaje a los años 90. La MLS sigue estancada en ese aspecto, y las equipaciones que miran hacia atrás son siempre las mejores. Gracias, Adidas.

    RT: Es una lotería. Es genial que los clubes rindan homenaje a sus comunidades locales, pero ahora hay demasiados que están imitando a los músicos locales. Añadid más toques de lugares emblemáticos locales, bromas internas o iconografía. Sed más ruidosos, atrevidos y creativos. Arriesga y no te preocupes si a veces fallas, porque eso es lo que pasa cuando se arriesga. Dicho esto, hace ya una década que los equipos dejaron de llevar camisetas blancas todo el tiempo, así que la cosa ha mejorado, pero aún hay margen para divertirse más.

    AL: Puede que esta no sea una opinión muy popular, pero quizá sea el momento de que la MLS considere abrir la mezcla de diseñadores para sus equipaciones. No hay nada malo en el enfoque general de Adidas, pero cuando se diseña para más de 30 equipos, es evidente que la creatividad puede disminuir año tras año con un grupo de equipos. Quizá sea un caso en el que Adidas se encargue de las equipaciones principales y, año tras año, la MLS contemple más opciones exclusivas para sus equipaciones alternativas.

