The Rondo, edición especial sobre las equipaciones de la MLS 2026: ¿Ha creado el FC Dallas un clásico? ¿Ha pecado de conservador el Inter Miami de Lionel Messi? ¿Cuál es la equipación del año?

TH: Nashville, sin duda alguna. ¿Por qué, oh, POR QUÉ el logotipo de Adidas es más grande que el escudo del club? Es molesto y un poco hortera, para ser sinceros.

RT: La equipación deSan Diego puede quedar bien en el campo, pero no es una que se pueda combinar con la ropa que se lleva a diario. No todas las equipaciones tienen que llevarse en Milán, por supuesto, pero esta está hecha principalmente para que la lleven en San Diego los que animan al equipo desde las gradas.

AL: Ha habido al menos diez equipaciones poco inspiradas en la cosecha de este año, pero las dos que menos destacan son, por desgracia, las de Colorado y San Diego.

En el caso de los Rapids, esto es un poco sorprendente. Colorado suele sacar equipaciones muy modernas año tras año, independientemente de si el equipo es bueno o no. ¿Quién puede olvidar las equipaciones New Day o Headwaters? Puede que sea un caso en el que las equipaciones deban verse en el campo en lugar de en las imágenes y fotos proporcionadas, pero, basándonos en lo que tenemos, la equipación negra con colores neón me deslumbra en la pantalla.

Y San Diego, más de lo mismo. Para un club que ha acertado en casi todo desde su creación, lamentablemente, la indumentaria no es una de esas cosas. Las equipaciones de este año parecen diseñadas por ChatGPT: dan la sensación de ser la ciudad de San Diego sin playas ni sol. Normalmente, las franquicias de expansión, especialmente una tan popular como la de San Diego, sacan equipaciones espectaculares. Adidas, por favor, dale un toque de estilo a The Azules la próxima temporada.