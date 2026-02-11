The Rondo, edición especial sobre las equipaciones de la MLS 2026: ¿Ha creado el FC Dallas un clásico? ¿Ha pecado de conservador el Inter Miami de Lionel Messi? ¿Cuál es la equipación del año?

Hablemos de equipaciones. La MLS ha mejorado mucho últimamente. Hace unos años, parecía que los equipos jugaban sobre seguro. Seamos sinceros, había bastantes camisetas que los chicos se ponían para jugar al fútbol. Pero ahora, la nostalgia ha vuelto. Y con ella, la tendencia a arriesgar un poco más. Hoy en día, nos importan los estampados, las fuentes bonitas, jugar con los logotipos... todo eso.
Este año no es diferente. Tenemos camisetas con rayas. Tenemos equipaciones teñidas con la técnica tie-dye. Tenemos, por alguna razón, un aire Art Déco en la equipación del LAFC (¡y funciona!).
La experimentación ha dado lugar a algunos fallos. Pero, ¿qué más da? De eso se trata todo esto. Algunas de estas equipaciones pasarán a la historia. Otras envejecerán como la leche. Pero si nunca lo intentas, nunca lo sabrás. Y los redactores de GOAL , que están bien preparados para hablar de moda, analizan todas las nuevas camisetas en otra edición de... The Rondo.