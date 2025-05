The Kickoff: ¿Puede el Inter Miami de Lionel Messi recuperarse tras la salida de la Concachampions?

Vancouver Whitecaps vs Real Salt Lake

Columbus Crew vs Charlotte FC

Inter Miami CF vs Nueva York Red Bulls

GOAL evalúa algunas historias clave previo a la Jornada 11 de la MLS en 2025.

La jornada 11 está sobre nosotros, y hay algunas historias -y partidos- interesantes en el horizonte.

Quizás la historia más impactante en el fútbol norteamericano este año, Lionel Messi e Inter Miami fueron eliminados de la Concacaf Champions Cup 2025, cayendo ante los Vancouver Whitecaps. en las semifinales de la competición. Ahora, los Herons y su talismán argentino tienen un cambio rápido antes de recibir a los finalistas de la MLS Cup 2024, los New York Red Bulls, el sábado por la noche. Con sus estrellas Messi y Luis Suárez no particularmente en su mejor momento, ¿podrán Javier Mascherano y su equipo encontrar un resultado contra un talentoso equipo de RBNY? ¿O continuará su inesperado bajón al comienzo de la temporada?

Mientras tanto, dos de los mejores equipos de la Conferencia Este para comenzar 2025 se enfrentan este fin de semana también, en Charlotte FC vs. Columbus Crew. Con un poco de disturbios en la línea de banda por parte de Wilfried Zaha, ¿estarán distraídos los hombres de Dean Smith antes del partido? Para el Crew, ¿puede su excelente comienzo de 2025 permanecer intacto, o CLT desbloqueará su sólida defensa?

Luego, en la Conferencia Oeste, depende de Diego "Moon Boy" Luna descubrir cómo derrotar a los Whitecaps, el mejor equipo de la MLS al empezar 2025. ¿Puede el internacional estadounidense en forma llevar a RSL a una victoria inesperada?

GOAL se adentra en todo eso y más en The Kickoff, un avance semanal de cada jornada de la MLS.