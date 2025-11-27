Thanksgiving futbolero: Messi-manía, cambios en el USMNT y una USWNT que sigue brillando

Ah, Acción de Gracias: qué festividad. Pavo en la mesa, tiempo en familia y, si quieres, un momento para disfrutar del otro fútbol. Aunque no es una celebración tradicionalmente futbolera, este año la Europa League y la Conference League ofrecen partidos para quienes buscan su dosis de fútbol durante las fiestas.

Incluso para los aficionados del fútbol estadounidense, hay mucho por lo que estar agradecidos. Hay motivos para celebrar y también para ilusionarse, sin importar tu preferencia. ¿Fan de la MLS? Hay novedades y partidos emocionantes. ¿Seguidor de la USWNT? Se avecinan encuentros interesantes. ¿Apasionado del USMNT? La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina.

Con eso en mente, GOAL analiza a las personas, momentos y acontecimientos por los que los seguidores del fútbol estadounidense pueden sentirse agradecidos esta temporada.