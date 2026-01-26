Getty
Traducido por
«Tanto poder»: por qué el fichaje de Christian Pulisic por la MLS sería una pésima idea, según la leyenda de la selección estadounidense Brad Friedel, que pide «ponerse las pilas» al AC Milan en relación con su contrato
El crecimiento del fútbol: Messi y compañía construyen la marca MLS
A sus 27 años, Pulisic debería estar en su mejor momento. En Italia ha estado rindiendo a un nivel constante que sugiere que ha liberado todo su potencial en el juego. Ha batido sus marcas personales en cuanto a goles y se ha convertido en una figura emblemática para los rossoneri.
Goza de una posición similar a nivel internacional, ya que lleva tiempo siendo el miembro más destacado de la selección estadounidense, y este verano volverá a lucirse en la escena mundial cuando participe en la Copa del Mundo en su país.
Este evento contribuirá a que el fútbol estadounidense siga creciendo, al igual que lo ha hecho en la MLS gracias a figuras como Lionel Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro. El argentino, considerado el mejor jugador de todos los tiempos, no da señales de ralentizar su ritmo en el Inter de Miami.
Se espera que más grandes nombres crucen el Atlántico, con los rumores de fichajes siempre presentes, pero Friedel no está convencido de que jugadores como Pulisic deban seguir ese camino en un futuro próximo.
- Getty
La MLS explicó por qué debería mantenerse alejada de Pulisic por ahora.
En declaraciones a SportsbookReview.com, conocido por publicar y analizar ofertas como el código de bonificación de BetMGM, el exguardameta de la selección estadounidense Brad Friedel respondió a GOAL cuando se le preguntó si le gustaría ver a Pulisic en la MLS: «En el futuro, sí. Es así: desde el punto de vista de un aficionado estadounidense, quiero que el mayor número posible de los mejores jugadores de la selección nacional jueguen al más alto nivel competitivo posible, porque eso garantizará que la selección nacional compita con más fuerza contra la élite mundial. No es necesario que todos jueguen en Europa, puede haber jugadores de la MLS, sin duda. Pero tener a todos los mejores jugadores en la MLS, donde mentalmente es una liga mucho más fácil, se permite bajar el nivel, no hay ascensos ni descensos, hay muy poca presión. Me gusta cuando los jugadores no saben cuándo llegará su próximo contrato, siempre tienen a un joven jugador presionándoles para quitarles el puesto, tienen que mejorar constantemente.
Si alguien como Weston McKennie o Christian Pulisic llegara a un club de la MLS, tendría tanto poder que me preocuparía que no se centrara solo en mejorar. Esa sería mi preocupación. No todos los jugadores son así, algunos pueden motivarse a sí mismos, pero hay muchos que no pueden.
Supongo que se podría comparar con lo siguiente: ¿preferirías que los jugadores de la NBA jugaran en la Euroliga o en la NBA? Si tienes la oportunidad de ir a jugar a la Premier League y tienes la calidad para hacerlo, y la calidad y la capacidad para jugar en otro país y jugar en la Champions League, esos son los mejores eventos para el fútbol de clubes en este momento. Así que ponte a prueba y hazlo. Ese sería mi deseo para la mayoría de la selección nacional de Estados Unidos. No es para todos, y al final me encantaría ver a Christian, Weston y Tyler [Adams] volver y que todos estos chicos terminaran sus carreras en la MLS. Sería estupendo. Pero en el momento álgido de sus carreras, no creo que la MLS esté aún a ese nivel».
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previsiones de expertos, predicciones basadas en datos e información ganadora con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra creciente comunidad!
Drama contractual: ¿Le gustaría a Pulisic tener una segunda oportunidad en la Premier League?
Pulisic tiene que tomar algunas decisiones importantes sobre su futuro, ya que aún no se ha acordado ningún nuevo contrato con el AC Milan. Su contrato en San Siro vence en 2027, con la opción de una prórroga de 12 meses.
Se ha desatado el rumor de su salida, ya que se dice que varios equipos de la Premier League están interesados en el exjugador del Chelsea. Al ser preguntado sobre si a Pulisic le gustaría volver a probar suerte en la máxima categoría del fútbol inglés, Friedel respondió: «No conozco a Christian personalmente, él siempre estaba con el equipo senior cuando yo estaba con las selecciones juveniles. He vuelto a leer muchas de sus declaraciones y parece que las cosas en el Chelsea le resultaban difíciles fuera del campo. Cuando se fue a Italia, le resultó un poco más fácil fuera del campo. Ahora es unos años mayor, más maduro, así que quizá sí lo haría.
«¿Tiene talento para ello? Sí, sin duda tiene talento. Su contrato podría ser complicado para muchos clubes de la Premier League ahora mismo, porque no cobra poco y no pediría poco dinero. Pero no lo sé. Ha encontrado un lugar donde juega increíblemente bien, así que ¿se marcha de ahí? ¿El césped siempre es más verde al otro lado? Es una decisión difícil.
Habrá muchas discusiones internas con su familia y su asesor. El hecho de que no haya firmado hace pensar al mundo que podría estar buscando otro sitio. La prueba está en dónde está o no está el contrato en este momento. La otra cuestión es que el AC Milan ha tenido sus propios problemas internos. Quizá él querría quedarse, pero el club también tiene que poner orden en sus asuntos. Si lo hacen y pueden demostrarlo, entonces firmará. También podría ser eso».
- Getty
Ventana de la Copa del Mundo: Pulisic puede llamar la atención en un escenario mundial
El Milan sigue en contacto con Pulisic y sus representantes, con la esperanza de llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Por ahora, el jugador nacido en Pensilvania y ganador de la Liga de Campeones está centrado en contribuir a la lucha por el título de la Serie A, por lo que es importante evitar cualquier distracción fuera del campo.
Estas cuestiones se podrán abordar de nuevo durante el verano, y es posible que Pulisic utilice el Mundial como escaparate para mostrar sus cualidades a los equipos que buscan más inspiración en ataque. El regreso a Estados Unidos podría formar parte entonces de una estrategia a más largo plazo.
Anuncios