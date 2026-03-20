Suzuki o Corvi, ¿quién es el portero titular del Parma?

Zion Suzuki ha vuelto a la alineación titular del Parma, pero no ha convencido. El portero japonés se ha recuperado de la grave fractura con desplazamiento que sufrió en el tercer dedo de la mano izquierda y en el escafoides el pasado noviembre; tras pasar un par de partidos en el banquillo, volvió a la portería gialloblù en el partido fuera de casa contra el Torino, pero su actuación no fue de las mejores. Cuatro goles encajados y la posibilidad de que, en los próximos partidos, Edoardo Corvi supere a Suzuki en la jerarquía de Cuesta.



