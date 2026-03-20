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Parma Calcio 1913 v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Francesco Guerrieri

Traducido por

Suzuki o Corvi, ¿quién es el portero titular del Parma?

El japonés ha vuelto tras su lesión, pero en el último partido no ha convencido y ahora la pugna por el puesto está abierta con su (antiguo) segundo

Zion Suzuki ha vuelto a la alineación titular del Parma, pero no ha convencido. El portero japonés se ha recuperado de la grave fractura con desplazamiento que sufrió en el tercer dedo de la mano izquierda y en el escafoides el pasado noviembre; tras pasar un par de partidos en el banquillo, volvió a la portería gialloblù en el partido fuera de casa contra el Torino, pero su actuación no fue de las mejores. Cuatro goles encajados y la posibilidad de que, en los próximos partidos, Edoardo Corvi supere a Suzuki en la jerarquía de Cuesta.


  • ¿Quién es el portero titular del Parma?

    Durante la ausencia del japonés, su suplente —nacido en 2001— lo hizo muy bien, sumando seis partidos sin encajar goles; y a pesar de la llegada de Vicente Guaita —fichado en noviembre y que rescindió su contrato en enero—, el club y el entrenador siempre han estado convencidos de las cualidades de Corvi, con el español como su suplente durante ese periodo. A día de hoy, sin embargo, el titular sigue siendo Suzuki, y la sensación es que, si el primero no comete errores graves que puedan hacerle perder el puesto, Suzuki debería seguir defendiendo la portería del Parma.


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  • ¿Quién es el tercer portero del Parma?

    Tras la marcha de Guaita tras apenas dos meses en el Parma, el tercer portero gialloblù, por detrás de Suzuki y Corvi, es hoy Filippo Rinaldi, nacido en 2002, formado en las categorías inferiores del club y que ha regresado al equipo tras una serie de cesiones en la Serie C con el Aquila, el Piacenza, el Olbia y el Feralpisalò. Solo ha disputado un partido en la Serie A, en el gran duelo contra el Nápoles a mediados de enero: un debut sin encajar goles, en un partido que terminó 0-0 y en el que fue preferido a Corvi.


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