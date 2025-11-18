Getty Images Sport
Sunderland emerge como favorito para fichar a Santiago Giménez ante dudas sobre su futuro en el Milan
¿Se unirá a los Black Cats?
Según Calciomercato.com, entre los clubes que siguen de cerca su situación, el Sunderland ha surgido como uno de los candidatos más serios. El equipo de la Premier League ha sorprendido en el inicio de la temporada al ubicarse en la cuarta posición con 19 puntos, por encima de gigantes como Tottenham, Manchester City y Liverpool. Su ascenso —y la necesidad de reforzar el ataque— ha colocado a Giménez firmemente en su radar.
Un debut complicado en el fútbol italiano
El paso de Giménez por el Milan no ha sido el esperado. En ocho partidos de Serie A aún no ha marcado ni dado una asistencia, un rendimiento que ha alimentado la especulación sobre una posible reestructuración del ataque rossonero en el mercado invernal. El mexicano también ha sido vinculado con el West Ham, que, según informes, estaría considerando un intercambio que incluiría a Niclas Füllkrug, una señal de que el Milan podría estar preparándose para dejarlo salir.
Las lesiones complican aún más su situación
Sumado a la frustración, Giménez se recupera de una persistente lesión de tobillo que lo ha alejado de las canchas durante varias semanas. Su ausencia ha afectado su ritmo en el Milan y ha limitado sus oportunidades con la selección mexicana. La falta de minutos no ha hecho más que intensificar las dudas sobre si un cambio de aires podría ser lo mejor para ambas partes.
Surgen nuevas alternativas dentro de la Premier League
Según el mismo medio, el Milan valora la posibilidad de incorporar a un nuevo delantero centro en enero, aunque ese movimiento dependería de la salida de Giménez para liberar un cupo en la plantilla. Además de Sunderland, el Brentford también ha mostrado interés y ha consultado por un posible préstamo.
No sería la primera vez que el mexicano tiene la oportunidad de ir a Inglaterra: en sus últimos meses con el Feyenoord ya había rechazado una propuesta del Nottingham Forest.
Hoy, con el Sunderland peleando en la parte alta y el Brentford asentado en media tabla, ambos clubes ven en Giménez una oportunidad para sumar a un atacante que, en su etapa en Róterdam, se convirtió en uno de los goleadores revelación de Europa.
