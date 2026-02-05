"Sueño hecho realidad" - Excompañero respalda a David Beckham como futuro propietario del Manchester United

Actualmente, el Manchester United opera bajo el control de la familia Glazer y el esquema de copropiedad de INEOS, encabezado por Sir Jim Ratcliffe. Sin embargo, el malestar entre los aficionados no ha tardado en hacerse notar, con crecientes muestras de decepción hacia ambos en los últimos tiempos.

Ya en 2023, Beckham abordó el tema en una entrevista con The Athletic cuando se le preguntó por la gestión de los Glazer —quienes han tenido dificultades para ganarse el respaldo de la afición durante su mandato— y la necesidad de un posible cambio:

“Quienquiera que dirija tu club, quieres que sea alguien apasionado, implicado, que tome las decisiones correctas, que traiga a los jugadores adecuados y que invierta en la institución.

“El club necesita inversión, ya sea en las instalaciones de entrenamiento, en el estadio o en el equipo. Este tipo de grandes proyectos deben llevarse a cabo y los cambios tienen que llegar, especialmente cuando ves lo que están haciendo clubes como el Manchester City.

“Una vez que pierdes a los aficionados, especialmente en un club como el Manchester United, es muy difícil recuperarlos. Evidentemente, ellos (los Glazer) han conseguido mucho y, desde el punto de vista financiero, el hecho de que estemos hablando de las cifras que rodean una posible venta del United demuestra el éxito que han tenido. Pero hace falta un cambio. Todos lo vemos, todos lo sabemos”.

Beckham también fue cuestionado sobre una eventual implicación personal con los Red Devils: “Ahora mismo tengo muchas cosas en marcha y mi enfoque ha estado totalmente en Miami y en mis negocios. No me han contactado, pero cualquier tipo de implicación con el Manchester United significaría muchísimo para mí en el futuro. Aunque, quién sabe…

“Veremos qué sucede en las próximas semanas o meses. Ojalá se tome una decisión y, si estoy involucrado de alguna manera… y si no, seguiré siendo un aficionado del United y haré lo mismo que todos los demás: presentarme y apoyar a nuestro equipo”.