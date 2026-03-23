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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Spalletti, sobre el lanzador del penalti y las decisiones cuestionables de Koopmeiners

El error de Locatelli contra el Sassuolo sigue escociendo: se podría haber tomado otra decisión. Y en cuanto al holandés...

Han pasado dos días desde el empate 1-1 entre la Juventus y el Sassuolo, pero los incidentes que marcaron el partido siguen dando que hablar, sobre todo el penalti que Manuel Locatelli falló ante Muric a pocos minutos del final.


El capitán de la Juventus está «destrozado por el resultado», cuenta Tuttosport; pasó el domingo en familia, y recibió mensajes de consuelo y apoyo de sus compañeros (Perin, Pinsoglio, Gatti, Vlahovic y Yildiz) y de Luciano Spalletti. Un gesto de cariño en un momento difícil.


  • LA DEFENSA DE SPALLETTI

    En cuanto a la decisión de encargar el penalti a Locatelli, a pesar de que Kenan Yildiz había tocado el balón cerca del punto de penalti, Spalletti fue muy claro en la rueda de prensa posterior al partido: «Os explico con mucho gusto lo del penalti… pero veamos primero una descripción normal de lo que ocurrió. ¿Quién es el lanzador de penaltis? La otra vez me preguntasteis por qué no lo lanzó Locatelli y por qué lo lanzó otro… Lo lanzó David… y entonces, ¿por qué lo lanzó él? Lo lanzó Yildiz… ¿y por qué?… Ahora se lo hacen lanzar a Locatelli, ¿por qué lo lanzó Locatelli?».


    Y además: «Maremma enloquecida: decidnos vosotros cómo hacerlo, decidnoslo vosotros o nos vamos al manicomio, nos vamos todos al manicomio. ¿Yildiz? Tenía el balón en la mano… Cogen el balón porque está claro que quieren lanzarlo. Luego hablo con Locatelli, que se acercó y me dice: «Lo lanzo yo». ¿Y entonces? Si tú quieres lanzarlo, lo lanzas tú, porque tú eres el lanzador de penaltis… «Lo lanzo yo», muy bien, ve y dile que te he dicho que lo tienes que lanzar tú. Ha sido algo totalmente normal… si no, montamos una cooperativa… otro referéndum sobre quién tiene que lanzar el penalti…».

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  • LA TESIS: HUBIERA SIDO MEJOR QUE LO LANZARA YILDIZ

    Spalletti tiene sus razones y su argumento, desde un punto de vista racional y por respeto a las jerarquías, es totalmente lógico: el lanzador de penaltis es Locatelli y es justo que sea él quien lo lance. Nos permitimos, en este espacio, enumerar también las razones de quienes defienden la tesis de que habría sido mejor que el penalti contra el Sassuolo lo hubiera lanzado Yildiz. En primer lugar, es cierto que, desde el punto de vista racional y de las jerarquías, el penal le correspondía a Locatelli, pero el propio Spalletti nos ha enseñado a lo largo de su carrera que el fútbol no es solo racionalidad: también es emoción e intuición.


    Y quizá el momento que corresponde al minuto 85 del Juventus-Sassuolo merecía una decisión dictada por la emoción y la intuición. Locatelli acababa de fallar un par de pases, y ante uno de ellos el público del Stadium incluso había protestado. Yildiz, en cambio, había disputado un gran partido, marcando además un gol maravilloso: se sentía con ganas, quería llevar al equipo a la victoria.


    Una situación muy diferente a la que tuvo como desafortunado protagonista a Jonathan David en el Juventus-Lecce: el canadiense llevaba mucho tiempo sin marcar, era un jugador en apuros, al que Locatelli, aquella noche, tuvo el bonito gesto, altruista y propio de un capitán, de dejarle la responsabilidad de lanzar el penalti. Yildiz, en la noche del Juve-Sassuolo, se encontraba en una situación psicológica completamente diferente a la de David contra el Lecce.


    Y luego estaría también la cuestión del valor absoluto de los futbolistas de los que estamos hablando. Ya lo hemos escrito en tiempos no sospechosos y lo repetimos hoy: el número 10 de la Juventus debería ser siempre el primer lanzador de penaltis y la primera opción en los tiros libres del equipo bianconero, como lo fue en el pasado para Platini, Baggio y Del Piero. Si no lo es, en nuestra opinión, es un problema. O del jugador o del entrenador.


  • KOOPMEINERS DESORIENTADO

    Otra decisión que dejó perplejos durante el Juventus-Sassuolo fue la relativa a la alineación de Teun Koopmeiners. Tras saltar al campo en el minuto 62 en sustitución de Khephren Thuram, el holandés fue alineado inicialmente en una posición muy adelantada, prácticamente como delantero. De espaldas a la portería, una situación en la que ha dicho en repetidas ocasiones que no se siente cómodo. Y, de hecho, no tocó el balón. Luego, tras las entradas de Vlahovic y Milik, Koopmeiners fue desplazado a la defensa. En cualquier sitio menos en el centro del campo, por tanto. Qué mal final para un fichaje de 61 millones, ahora desorientado en su función de tapagujeros.


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