'Soy tóxico': furioso Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, sorprende en una rueda de prensa de casi dos horas tras la contundente derrota ante EE. UU.

Estados Unidos aplastó a Uruguay de Bielsa 5-1 en Florida a principios de esta semana, un resultado que ha puesto al veterano entrenador bajo intensa presión. La derrota fue la peor de Uruguay desde 2004 y la primera vez que recibieron cinco goles contra los estadounidenses. Uruguay, sin jugadores clave como Federico Valverde y el suspendido Darwin Núñez, alineó un equipo fuerte pero fue superado con amplitud por el equipo de Mauricio Pochettino. Goles de Sebastian Berhalter, un doblete de Alex Freeman y Diego Luna dieron a EE.UU. una ventaja de 4-1 al medio tiempo y Tanner Tessmann añadió un quinto en la segunda mitad después de que Rodrigo Bentancur recibió una tarjeta roja directa.

Bielsa asumió toda la responsabilidad por la "desastrosa actuación", describiéndose a sí mismo como "avergonzado". Descartó las sugerencias de un problema de mentalidad, y en su lugar señaló un fracaso táctico para igualar la intensidad y organización de EE.UU. El resultado provocó una ola de críticas en la prensa uruguaya, con medios que calificaron la derrota como una "humillación histórica".

A pesar de las consecuencias, Bielsa sigue desafiante, insistiendo en que tiene la convicción de llevar al equipo al Mundial.