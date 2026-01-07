En una entrevista con el canal argentino, Luzu, Messi reveló que no hay nada que le guste más que disfrutar de un tiempo a solas, especialmente después de pasar un período agotador con sus hijos. El ganador de la Copa del Mundo 2022 también admitió que es un poco raro.

Él dijo, vía Marca: "Soy más raro que la mierda. Realmente me gusta estar solo, disfruto estar solo. El desorden en casa con los tres niños corriendo por todas partes termina saturándome y me gusta un momento de soledad. Soy muy estructurado, si tengo el día organizado de cierta manera y en el medio pasa algo que me cambia todo."

Cuando le preguntaron qué cosas le hacían sentir extraño, él dirigió la pregunta a su pareja.

"Antonella puede decir muchas más cosas que yo, depende de mi estado de ánimo en muchas cosas, en pequeñas tonterías," dijo.