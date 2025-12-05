Reacción al sorteo del Mundial 2026 en México: Son Heung-min y Corea del Sur plantean la prueba más difícil en un grupo por lo demás sencillo

Javier Aguirre y la delegación mexicana que viajó a Washington, D.C., pueden sentirse aliviados con el sorteo del Grupo A que recibieron para el tan esperado Mundial en casa. La combinación del Bombo 2 jugó a su favor: México evitó a pesos pesados como Colombia y Uruguay. En cambio, El Tri se enfrentará a Corea del Sur, que sigue siendo un oponente difícil, pero mucho más manejable que esos principales contendientes.

México abrirá el torneo contra Sudáfrica, número 61 en el ranking de la FIFA, un enfrentamiento significativamente más fácil que Noruega, que también estaba en el Bombo 3. Su último partido de la fase de grupos en el Estadio Azteca será contra el ganador de un playoff entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y la República Checa, un puesto que se decidirá en marzo.