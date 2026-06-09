¡Sorpresa! El BVB estudia un fichaje especial para Yan Couto

A principios de junio, el periodista Matteo Moretto informó que un club de la Serie A participante en la Liga de Campeones ya negociaba el fichaje de Couto. Ahora, Sky asegura que, al menos para su traspaso al equipo dirigido por Cesc Fábregas, «solo sería posible una cesión».

Couto tampoco convenció en su segundo año en Dortmund. Mejoró respecto a su difícil debut, pero volvió a quedarse corto.

Su competencia, Julian Ryerson, firmó su mejor campaña con 18 asistencias en 42 partidos, cifra difícil de igualar. Los tres goles y tres asistencias de Couto resultaron insuficientes para justificar los 20 millones que el BVB pagó al Manchester City tras unos pocos encuentros.

En la recta final de la campaña, con Niko Kovac, apenas sumó ocho minutos en ocho jornadas y se quedó en el banquillo en cinco partidos completos.