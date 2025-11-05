Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Ryan Tolmich

Son Heung-Min y Denis Bouanga: ¿dónde se sitúan entre los mejores dúos en la historia de la MLS?

Desde Donovan y Keane hasta Dempsey y Martins, la MLS ha tenido dúos de alto nivel que marcaron la historia del campeonato.

La Major League Soccer se basa en el poder de las estrellas, pero no siempre de manera individual. A veces, las estrellas se alinean —literalmente en este caso— para crear algo aún más grande. A lo largo de la historia de la liga, se han formado auténticas dinastías a partir de parejas de alto perfil, tándems que han liderado algunos de los mejores equipos de todos los tiempos.

Desde los primeros años de la MLS, varios de los equipos históricos han contado con dos atacantes dinámicos al frente. Y ahora podríamos estar presenciando el surgimiento de otra dupla que revolucione la liga. Son Heung-Min y Denis Bouanga están dejando su marca en la MLS, y no solo en la temporada regular. Recientemente, Austin FC fue víctima del nuevo dúo de LAFC, que combinó dos goles y tres asistencias en una victoria de playoffs por 4-1 el domingo.

Como todos los grandes dúos, Son y Bouanga muestran una química natural, pero también son peligrosos de manera individual. Son, por supuesto, ha sido durante mucho tiempo uno de los mejores extremos del mundo. Bouanga, por su parte, ha florecido convirtiéndose en uno de los goleadores más temibles de la liga, capaz de intimidar defensas mucho antes de que llegara su compañero surcoreano.

GOAL echa un vistazo a los grandes dúos de todos los tiempos en la MLS.

  • Chivas USA v Los Angeles GalaxyGetty Images Sport

    LA Galaxy: Landon Donovan y Robbie Keane

    Sí, existió la era de David Beckham en el LA Galaxy. Pero tras la partida del ícono inglés llegó otra etapa memorable: la era Donovan-Keane.

    Landon Donovan sigue siendo el verdadero rostro del LA Galaxy, la estrella que lo logró todo durante su extensa carrera en la MLS. No es casualidad que el premio MVP de la MLS lleve su nombre. Sin embargo, no lo hizo solo: a partir de 2011, se unió a él la estrella irlandesa Robbie Keane, formando un dúo que convirtió ganar la MLS Cup en casi una rutina.

    Durante sus cuatro temporadas juntos, levantaron el trofeo en tres ocasiones, siendo cada vez Donovan y Keane piezas fundamentales del éxito.

    "Ha sido un honor jugar con él", dijo Keane sobre Donovan. "El entendimiento que hemos tenido en el campo, la cantidad de goles que hemos marcado y las asistencias que hemos repartido durante estos cuatro años ha sido fantástica. Definitivamente está entre las mejores asociaciones que he tenido en el fútbol."

    En total, durante su etapa conjunta acumularon 174 goles y asistencias combinadas, casi la mitad de los números totales del Galaxy en ese período. Por eso, para muchos, Keane y Donovan siguen siendo el estándar de oro de los dúos en la MLS.

  • New England Revolution v Seattle SoundersGetty Images Sport

    Seattle Sounders: Clint Dempsey y Obafemi Martins

    Estuvieron aquí para disfrutar del juego, no por mucho tiempo, y los seguidores en Seattle dirían que fue un momento inolvidable. En la primavera y verano de 2013, los Sounders realizaron dos fichajes de alto impacto al traer a Obafemi Martins y Clint Dempsey desde Europa. En ese momento, fue una declaración de intenciones del club. Al principio, la pelota no rodó de inmediato, pero una vez que lo hizo, nadie pudo detenerlos.

    En 2014, el dúo Oba-Deuce explotó, llevando a los Sounders al Supporters' Shield y a la U.S. Open Cup. Martins terminó con 17 goles, récord del club, y 13 asistencias, mientras que Dempsey aportó 15 goles. Lo que hacía especiales esos goles era la manera en que los anotaban, con un estilo y una facilidad que parecía de liga recreativa, incluso en los partidos más importantes de la MLS.

    "Me encanta jugar con Oba," dijo Dempsey en 2015. "Es uno de los jugadores con los que más he disfrutado en mi carrera, porque me recuerda a jugar de niño, al estilo pickup: simplemente pensar igual y saber que si haces el movimiento correcto, él te va a encontrar."

    Desafortunadamente, ni Dempsey ni Martins estuvieron presentes para el máximo logro de los Sounders dos años después. Martins se había marchado a China por una gran recompensa económica, mientras que Dempsey fue marginado por una condición cardíaca que le impidió ayudar al equipo a levantar la MLS Cup ese invierno.

    Sin embargo, para quienes recuerdan esa era, la combinación Dempsey-Martins fue tan icónica como el trofeo de la MLS Cup, allanando el camino para los éxitos futuros del club.

  • Sebastian Giovinco Jozy Altidore Toronto FCNick Turchiaro-USA TODAY Sports

    Toronto FC: Jozy Altidore y Sebastian Giovinco

    Durante mediados y finales de los años 2010, la MLS estuvo marcada por la rivalidad entre Seattle y Toronto, que se enfrentaron en la final de liga tres veces en cuatro años. Toronto contaba con su propio dúo de ataque: uno grande, uno pequeño, pero juntos formaron una pareja perfecta: Jozy Altidore y Sebastian Giovinco.

    "Para mí es un placer jugar con Jozy," dijo Giovinco. "Él es más físico, yo más técnico, así que nos complementamos perfectamente."

    Tras varios intentos sin éxito con Jermain Defoe, Toronto FC confió su ataque a Altidore y Giovinco, quienes llegaron en enero de 2015. Lo que siguió fue pura magia. Giovinco, el diminuto italiano, se convirtió en el primer jugador en liderar la MLS en goles y asistencias en la misma temporada, además de registrar temporadas consecutivas con más de 30 goles y asistencias.

    Altidore, por su parte, se mantuvo firme en la delantera, logrando cifras de dos dígitos en goles durante sus primeras tres temporadas juntos. Con la dupla Altidore-Giovinco liderando la línea y Michael Bradley anclando el mediocampo, Toronto FC alcanzó tres MLS Cups, ganando la de 2017. Además, se hicieron con un Supporters' Shield y tres Campeonatos Canadienses, con Altidore y Giovinco jugando papeles decisivos en cada triunfo.

  • 2022 National Soccer Hall Of Fame Induction CeremonyGetty Images Sport

    D.C. United: Marco Etcheverry y Jaime Moreno

    Un recuerdo para los veteranos: Marco Etcheverry y Jaime Moreno fueron el dúo original de la MLS y, hasta hoy, sus logros se comparan con casi cualquier otro. Las dos estrellas bolivianas fueron las caras icónicas de los primeros años de la liga, con Etcheverry actuando como creador de juego y Moreno como el encargado de definir.

    Juntos, ganaron tres MLS Cups, estableciendo el dominio de D.C. United en los inicios de la liga. Además, levantaron una Copa de Campeones de la CONCACAF, demostrando que D.C. —y la MLS— podían competir al más alto nivel en la región.

    "Conozco a Marco desde mi primer partido con la selección nacional en la Copa América 1991," dijo Moreno en 2013. "Desde entonces hemos tenido una amistad increíble. Cuando nos reencontramos en D.C., mi llegada al club fue tan rápida que ni siquiera él lo esperaba. Marco significa títulos, y con él tuvimos los mejores años en D.C."

    "Hoy en día, el fútbol es diferente y no tan exquisito como antes. Marco solía darle ese toque especial al juego y a D.C."

    Para muchos, son los mejores de esta lista, y hay pruebas que lo respaldan. Ambos fueron incluidos en el Mejor XI de Todos los Tiempos de la MLS en 2005 y, aunque la liga ha evolucionado desde finales de los 90, siguen siendo parte fundamental de los cimientos de la MLS.

  • Almiron MartinezImagn

    Atlanta United: Josef Martinez y Miguel Almirón

    Su celebración característica de Dragon Ball Z aludía a que se fusionaban. Y era apropiado, porque Josef Martínez y Miguel Almirón parecían jugar como uno solo durante su breve etapa en Atlanta United.

    "A veces, cuando estoy cansado del entrenamiento, doy una respuesta corta," escribió Martínez en The Players' Tribune. "Miro alrededor de la sala buscando a Miguel, lo señalo y digo: '¿Ves a ese tipo? Es por él que soy tan bueno.'"

    Contratados para liderar a un equipo ambicioso, ambos comenzaron con fuerza, sumando 28 goles en 2017. Sin embargo, fue en 2018 cuando Martínez y Almirón explotaron, llevando a Atlanta a su primera MLS Cup en apenas la segunda temporada del club. El delantero venezolano estableció el récord de goles en una sola temporada de la MLS con 31, mientras que Almirón también brilló con 12 goles y 14 asistencias, muchas de ellas para el dinámico Martínez.

    Almirón se marchó ese invierno rumbo a Newcastle, pero el impacto de ambos queda marcado. No solo ganaron títulos, sino que demostraron a todos los equipos lo que es posible al invertir en jóvenes estrellas talentosas.

  • Los Angeles Football Club v Austin FC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    El camino por delante para Son y Bouanga

    Existen elementos comunes entre los mejores dúos de la MLS. Goles y asistencias, por supuesto, pero lo que realmente los define son los trofeos. Se necesita un historial de victorias para dejar huella. Por eso, el camino de Son y Bouanga está claro: ganar.

    Frente a ellos se presenta una MLS Cup, y según su desempeño reciente, están entre los favoritos. Levantar ese trofeo consolidaría su lugar en la historia, tanto como individuos como en pareja.

    "Hay un gran espíritu de equipo en este momento," dijo Bouanga el pasado fin de semana. "Todo el equipo está unido, pero lo más importante ahora en los playoffs es tomarlo partido a partido. Con Sonny, conmigo mismo y con el equipo, creemos que podemos lograr grandes cosas."

    El potencial está allí. A solo unos meses de su asociación, Bouanga y Son ya parecen haber encontrado la combinación perfecta de química y talento. Esta dupla apenas comienza, lo que podría ser alarmante para el resto de la liga, mientras el ataque de superestrellas de LAFC sigue dejando su huella en la MLS.