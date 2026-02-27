Getty
«Solía ser un auténtico flacucho»: el centrocampista del Bayern de Múnich atribuye su «enorme» desarrollo físico a su «modelo a seguir», Cristiano Ronaldo
El modelo de Cristiano Ronaldo
En declaraciones a Absolut Fußball, Pavlovic, de 21 años, reflexionó sobre los notables cambios físicos que le ayudaron a consolidar su puesto en el centro del campo del Bayern. Admitió que no siempre tuvo la imponente presencia que los aficionados ven hoy en día. «Solía ser muy delgado. Antes era pequeño, esbelto, un poco flacucho. Además, era reservado», reveló el nueve veces internacional alemán, añadiendo que su cuerpo se ha «desarrollado enormemente».
Para alcanzar el nivel de élite que se exige en el Allianz Arena, Pavlovic se inspiró en la leyenda portuguesa Ronaldo. Se centró activamente en ganar masa muscular y resistencia para competir en el centro del campo. «En general, es un modelo a seguir para mí. Es un profesional ejemplar en todos los aspectos», explicó Pavlovic, señalando que desde entonces su cuerpo se ha desarrollado enormemente, lo que le da la confianza necesaria para bromear con sus compañeros de equipo.
Lealtad de por vida al Bayern
La dedicación a su evolución física ha dado sus frutos, permitiendo al joven jugar con una confianza excepcional. Su estatus en el primer equipo del Bayern ha crecido en las últimas tres temporadas, llegando a disputar 31 partidos en todas las competiciones en lo que va de temporada.
«Tengo mucha confianza en mí mismo. Quiero todos los balones, ese es mi estilo de juego. Y me siento mejor que nunca», afirmó, al tiempo que reconoció que siempre hay margen de mejora. Esta mentalidad le ha convertido en un activo fundamental para el gigante bávaro.
Pavlovic, que lleva en el club desde su juventud, vive una realidad que millones de niños de la zona desean, y le gusta la idea de convertirse en un jugador de un solo club. Con un contrato hasta 2029, quedarse en Múnich durante toda su carrera es «sin duda una opción» para él. «No conozco nada más que el FC Bayern. Si todo sale como queremos aquí, no hay razón para hacer otra cosa», subrayó el muniqués.
Listo para Der Klassiker
Esta fortaleza mental y su profunda conexión con el club serán cruciales ahora que el Bayern se prepara para su gran enfrentamiento en la Bundesliga contra el Borussia Dortmund. Aunque el ambiente en el Signal Iduna Park es famoso por ser intimidante, Pavlovic insiste en que está completamente preparado para la batalla entre los dos primeros clasificados. «Me encanta el Klassiker tanto como jugador como aficionado. Correr delante de la 'Sud' es impresionante, pero no me pone nervioso», declaró.
En lugar de sentirse ansioso, el joven centrocampista utiliza el ambiente hostil como combustible para elevar su rendimiento. «Al contrario. Me empuja. Incluso de niño, no le tenía miedo a nada de lo que pasaba en el campo», explicó. Señaló que su juego siempre se ha mantenido constante, y destacó que ni siquiera se puso nervioso durante su debut profesional, lo que considera una ventaja significativa.
Centrarse en el título de la Bundesliga
Con el Bayern actualmente liderando la Bundesliga, el objetivo colectivo es ampliar su ventaja en lo más alto de la tabla. Una victoria contra su acérrimo rival en Der Klassiker supondría un gran paso en la carrera por el título, ya que les daría una ventaja de 11 puntos. Pavlovic destacó la ambición del equipo y señaló que la motivación de toda la plantilla es increíblemente alta en estos momentos.
A pesar del optimismo, el jugador de 21 años se apresuró a advertir contra la complacencia, haciendo referencia a los recientes tropiezos. «Once puntos estaría muy bien. Sin embargo, sabemos que tenemos que estar concentrados de principio a fin en Dortmund», subrayó. Para concluir, recordó firmemente a sus compañeros que no pueden permitirse bajar el ritmo y perder la concentración como hicieron en su reciente partido contra el Eintracht de Fráncfort.
