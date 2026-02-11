Getty Images
Sir Jim Ratcliffe se enfrenta a una fuerte reacción tras la extraordinaria diatriba del copropietario del Manchester United sobre la «colonización por inmigrantes».
La sorprendente diatriba de Ratcliffe
Ratcliffe habló conSky News y realizó la sorprendente afirmación de que Gran Bretaña ha sido «colonizada por inmigrantes».
Dijo: «No se puede tener una economía con nueve millones de personas que reciben prestaciones sociales y un gran número de inmigrantes entrando en el país», afirmó. «Quiero decir que el Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero.
El Reino Unido ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no es así? Quiero decir, la población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones. Eso son 12 millones de personas».
Ratcliffe se equivoca, ya que la Oficina Nacional de Estadística sugiere que la población del Reino Unido en 2020 era de 67 millones a mediados de 2020, y se estimaba en 70 millones en 2024. El año más reciente en el que la afirmación de Ratcliffe podría ser correcta es 2000, cuando se estimaba que había 58,9 millones de personas en el Reino Unido.
Quizás no sea de extrañar que Ratcliffe también expresara su apoyo al líder del partido Reform, Nigel Farage, y añadiera: «Creo que Nigel es un hombre inteligente y que tiene buenas intenciones. Pero, en cierto modo, se podría decir exactamente lo mismo de Keir Starmer. Creo que se necesita a alguien que esté dispuesto a ser impopular durante un tiempo para resolver los grandes problemas».
Ratcliffe vive en Mónaco.
Ratcliffe es consciente de la popularidad del Manchester United.
Ratcliffe ha supervisado recortes drásticos en Old Trafford, con múltiples trabajadores perdiendo sus puestos de trabajo en un momento en el que el club ha gastado millones regularmente en el mercado de fichajes.
Sobre su popularidad en Old Trafford, dijo: «He visto bastante de esto en el club de fútbol. Si haces cosas difíciles, que sentíamos que teníamos que hacer en el Manchester United... sentíamos que eran lo correcto. Pero te vuelves muy impopular durante un tiempo».
Añadió: «Bueno, he sido muy impopular en el Manchester United porque hemos hecho muchos cambios. Pero, en mi opinión, han sido para mejor. Y creo que estamos empezando a ver algunas pruebas en el club de fútbol de que eso está empezando a dar sus frutos.
Pero tienes los mismos problemas con el país. Si realmente quieres abordar los principales problemas de la inmigración, con gente que opta por cobrar prestaciones en lugar de trabajar para ganarse la vida, si quieres abordar eso, entonces vas a tener que hacer algunas cosas que son impopulares y mostrar algo de valentía».
Reacción negativa en las redes sociales
Los aficionados ya se han vuelto contra Ratcliffe por sus comentarios.
@JibbaJabb respondió a la publicación de Sky: «Eso le sentará muy bien al contingente extranjero de su equipo #mufc. Qué idiota».
@MarillionMark dijo: «Imagínate a un inmigrante evasor de impuestos de Mónaco diciendo tonterías y equivocándose en todos los datos y cifras sobre este tema. Ahora se ve claramente el poco respeto que tenía por el personal leal y trabajador del United, algunos de los cuales llevaban décadas trabajando allí. ¡Ese hombre es pura escoria!».
@Mugs7 añadió: «¡Se queja de que hay demasiada gente cobrando prestaciones, pero él mismo despidió a 450 personas en dos años en el United! Él mismo vive en el extranjero, en paraísos fiscales como Mónaco y Suiza. El United también es propiedad de estadounidenses. Que alguien me explique cómo tiene sentido todo esto».
@NinaMc789 dijo: «¡Menos mal que Sir Grim no vive aquí! Qué comentarios tan horribles».
@Peteholly1971 concluyó : «El cerebro de Jim ha sido colonizado por papilla».
¿Qué viene después?
El United volverá a la acción el lunes contra el Everton. No está claro si Ratcliffe asistirá al partido. El club ocupa actualmente el cuarto puesto de la tabla de la Premier League bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick. Actualmente tiene un punto de ventaja sobre el Chelsea, quinto clasificado, y está a 11 puntos del actual líder, el Arsenal.
