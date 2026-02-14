Sir Jim Ratcliffe ofrece una disculpa a los Glazer tras la polémica declaración del presidente del Manchester United sobre la inmigración

Ratcliffe, accionista minoritario del Manchester United y director ejecutivo de INEOS, se ha disculpado formalmente ante los copropietarios del club tras la polémica suscitada por sus comentarios sobre la inmigración en el Reino Unido. Según algunas informaciones, Ratcliffe se puso en contacto personalmente con los Glazer para dar explicaciones y calmar los ánimos tras el revuelo causado por sus palabras, mientras el club evalúa el posible impacto en su reputación y sus acuerdos comerciales.

Ratcliffe desató la indignación cuando afirmó que los inmigrantes habían «colonizado» el Reino Unido durante una entrevista, lo que provocó la condena del primer ministro Sir Keir Starmer, quien exigió una disculpa pública. Según se informa, la FA está revisando las declaraciones y podría iniciar una investigación formal. El alcalde de Manchester, Andy Burnham, también ha pedido que se tomen medidas contra el multimillonario, que reside en Mónaco.