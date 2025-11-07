Sir Alex Ferguson felicita a Pep Guardiola después de que el técnico del Manchester City se una a la leyenda del Manchester Utd en el exclusivo 'Club de los 1,000'

Guardiola comenzó su carrera en los banquillos en el Barcelona, siendo ascendido desde su equipo B al puesto principal en el Camp Nou en 2008. Supervisó una era notable de éxito allí, con jugadores como Lionel Messi, Xavi y Andrés Iniesta ayudando a los Blaugrana a lograr triunfos en La Liga y la Liga de Campeones.

Después de cuatro años en el rol más exigente, el siguiente destino de Guardiola fue en Alemania al asumir el mando del Bayern Múnich. Allí disfrutó de más triunfos en trofeos domésticos, y su etapa en el Allianz Arena concluyó después de tres años.

En el verano de 2016, Guardiola acordó ocupar un puesto vacante en la Premier League en Mánchester. Ha guiado al City a 18 trofeos, incluidos seis títulos de primera división y una corona de la Liga de Campeones que formó parte de un histórico Triplete en 2022-23. Su contrato ha sido extendido hasta 2027, lo que lo llevará más allá de una década de servicio leal en el Etihad Stadium.