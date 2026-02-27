«¡Sin miedo!»: el Chelsea lanza una advertencia al PSG tras emparejarse con el vigente campeón de la Liga de Campeones en octavos de final

El PSG busca defender con éxito su corona europea tras haber superado con facilidad al Inter en Múnich el pasado mes de mayo. Los goles de Achraf Hakimi, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia y Senny Mayulu dieron al gigante francés una contundente victoria por 5-0 sobre su homólogo italiano en el Allianz Arena.

El equipo de Luis Enrique tuvo que esforzarse mucho para pasar a octavos de final, tras quedar emparejado con el Mónaco en la eliminatoria. El PSG se impuso por 3-2 en el Stade Louis II la semana pasada y empató a 2-2 con su rival de la Ligue 1 en el Parc des Princes, lo que le valió una victoria global por 5-4 y le permitió clasificarse para la siguiente ronda de la competición europea de élite.

El PSG reanudará su rivalidad con el Chelsea, al enfrentarse al equipo de la Premier League por primera vez desde la final del Mundial de Clubes en julio. Dos goles de Cole Palmer y uno de Joao Pedro dieron al equipo del oeste de Londres una victoria por 3-0 en el MetLife Stadium el verano pasado.

El Chelsea se aseguró una plaza entre los ocho primeros en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, remontando para vencer al Nápoles en el Stadio Diego Armando Maradona.

El director deportivo del Chelsea, David Barnard, insiste en que el partido de octavos de final será una prueba para el club, pero que no supone ningún temor para el equipo de Liam Rosenior.