«¡Sin miedo!»: el Chelsea lanza una advertencia al PSG tras emparejarse con el vigente campeón de la Liga de Campeones en octavos de final
Repetición de la final del Mundial de Clubes
El PSG busca defender con éxito su corona europea tras haber superado con facilidad al Inter en Múnich el pasado mes de mayo. Los goles de Achraf Hakimi, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia y Senny Mayulu dieron al gigante francés una contundente victoria por 5-0 sobre su homólogo italiano en el Allianz Arena.
El equipo de Luis Enrique tuvo que esforzarse mucho para pasar a octavos de final, tras quedar emparejado con el Mónaco en la eliminatoria. El PSG se impuso por 3-2 en el Stade Louis II la semana pasada y empató a 2-2 con su rival de la Ligue 1 en el Parc des Princes, lo que le valió una victoria global por 5-4 y le permitió clasificarse para la siguiente ronda de la competición europea de élite.
El PSG reanudará su rivalidad con el Chelsea, al enfrentarse al equipo de la Premier League por primera vez desde la final del Mundial de Clubes en julio. Dos goles de Cole Palmer y uno de Joao Pedro dieron al equipo del oeste de Londres una victoria por 3-0 en el MetLife Stadium el verano pasado.
El Chelsea se aseguró una plaza entre los ocho primeros en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, remontando para vencer al Nápoles en el Stadio Diego Armando Maradona.
El director deportivo del Chelsea, David Barnard, insiste en que el partido de octavos de final será una prueba para el club, pero que no supone ningún temor para el equipo de Liam Rosenior.
El choque contra el PSG «no infunde miedo» al Chelsea
Tras el sorteo, Barnard declaró: «Hemos jugado contra el PSG en numerosas ocasiones. Son los actuales campeones, pero probablemente la gente recordará lo que ocurrió en verano en el Mundial de Clubes. Será difícil, pero no nos da miedo.
«Puedes mirar el cuadro, pero no puedes dar nada por sentado».
El Chelsea ha tenido suerte en el sorteo de la Liga de Campeones. El ganador del partido contra el PSG se enfrentará al Galatasaray o al Liverpool en cuartos de final, ya que el equipo turco se ha clasificado para octavos de final tras imponerse por 7-5 al Juventus esta semana.
Y si el PSG o el Chelsea logran pasar a semifinales, les espera un encuentro con el Real Madrid, el Manchester City, el Atalanta o el Bayern de Múnich.
Rosenior espera con ilusión un «gran partido»
El Chelsea tendrá mucho trabajo por delante si quiere pasar de los octavos de final de la Liga de Campeones, pero el entrenador Rosenior cree que su encuentro con el PSG será «una gran eliminatoria».
Sobre el enfrentamiento contra el PSG el mes que viene, el técnico de los Blues ha declarado: «Estoy muy emocionado. El PSG es un equipo fantástico. Tengo experiencia jugando contra ellos en Francia. Siempre los he admirado. Luis Enrique ha hecho un trabajo increíble.
Estos son los partidos por los que vives, los partidos por los que te dedicas al fútbol. Va a ser un gran enfrentamiento. Pero antes tenemos otros tres partidos en los que tengo que centrarme».
Uno de esos partidos es contra el Arsenal el domingo por la tarde, en el que los Blues buscarán vengarse de los Gunners por la derrota en la semifinal de la EFL Cup. El Arsenal pasó a la final a costa del Chelsea, tras imponerse por 4-2 en el global de la eliminatoria.
Cucurella, entre los que se perderán el partido contra el Arsenal
Rosenior ha revelado que Marc Cucurella se perderá el partido contra el Arsenal este fin de semana, pero que un jugador que lleva mucho tiempo de baja está a punto de recuperarse.
«Reece [James] está perfectamente. Romeo [Lavia] está cada vez más fuerte. Hemos hecho un pequeño partido de entrenamiento esta semana y ha estado muy bien», declaró Rosenior el viernes.
«Estevao [Willian] estará fuera un poco más de tiempo y Jamie Gittens está progresando en su rehabilitación. Marc Cucurella no estará disponible para el domingo, pero esperamos que pueda volver lo antes posible».
Por su parte, Dario Essugo ha vuelto a los entrenamientos y el centrocampista espera disputar su primer partido oficial desde la victoria en el Mundial de Clubes contra el Palmeiras en julio.
«Dario Essugo también ha vuelto a los entrenamientos. Esperamos poder recuperarlos y que estén en forma para el final de la temporada», confirmó Rosenior.
Además, el central Wesley Fofana se perderá el viaje al Emirates tras su tarjeta roja contra el Burnley la semana pasada. El Chelsea busca volver a la senda de la victoria tras dos empates consecutivos contra el Leeds y el Burnley, ambos recién ascendidos.
