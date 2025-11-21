'Simplemente tienes que amar a Luka Modric' - El AC Milan no sabe la suerte que tiene de contar con la 'admirable' leyenda del Real Madrid en sus filas, dice la exestrella del Barcelona Ivan Rakitic

A pesar de sus años avanzados, Modric ha tenido un impacto masivo en San Siro desde que se unió en una transferencia libre en el verano tras su salida del Real Madrid. Ha comenzado todos los 11 partidos posibles en la Serie A hasta ahora en esta temporada, acumulando 965 minutos de un posible 990 y contribuyendo con un gol y dos asistencias desde su posición en el centro del campo.

Modric, de 40 años, sigue siendo el capitán del equipo nacional croata y recientemente recibió una ovación de pie de los aficionados contrarios durante un partido clasificatorio para el Mundial contra Montenegro. Saliendo del banco en el minuto 78 con Croacia perdiendo 2-0, Modric ayudó a inspirar una remontada dramática mientras su equipo aseguraba una victoria por 3-2.

Reflexionando sobre los aplausos, Modric dijo: "Al principio, no entendía que los aplausos eran para mí. Quizás me llevó un tiempo darme cuenta de ello. Estoy sinceramente agradecido. Mi amor por el fútbol me ayuda a seguir adelante."