'Simplemente no tienen suficiente' - Javier Aguirre lanza dura evaluación tras la derrota de México 2-1 ante Paraguay
Aguirre cuestiona públicamente la capacidad de los jugadores
México cerró el 2025 con un sabor amargo tras caer 2-1 ante Paraguay en el Alamodome, acompañado nuevamente por los abucheos de su propia afición. La escena recordó lo ocurrido días antes en Torreón, durante el 0-0 frente a Uruguay, cuando la reacción del público incluso incomodó a algunos jugadores. Los reclamos volvieron a hacerse presentes el martes, reflejando el creciente descontento en torno al proyecto de Javier Aguirre, quien termina la última Fecha FIFA del año con más interrogantes que avances.
Después del encuentro, el “Vasco” habló sin filtros. Señaló directamente el nivel de varios futbolistas y las dificultades persistentes del equipo para generar peligro de manera constante.
“Hay jugadores que quieren y pueden, y otros que quieren pero quizá no pueden; simplemente no les alcanza”, afirmó Aguirre. “Por eso debemos seguir buscando el XI ideal, la mejor forma de construir ataques y de salir jugando desde atrás.”
México cierra 2025 con seis partidos consecutivos sin ganar
La derrota amplió la racha sin victorias de México a seis partidos, algo que no ocurría desde la era de Miguel Herrera en 2015. Estos resultados dibujan un panorama inquietante rumbo a un año clave, en el que se definirá la lista final para la Copa del Mundo.
Rival Marcador Resultado Japón 0–0 Empate Corea del Sur 2–2 Empate Colombia 0–4 Derrota Ecuador 1–1 Empate Uruguay 0–0 Empate Paraguay 1–2 Derrota
El entrenador defiende la idea de enfrentar a rivales de mayor nivel
Aguirre reconoció que este tramo ha sido “agridulce”, y explicó que el cuerpo técnico eligió de manera intencional enfrentar a rivales más exigentes, en lugar de buscar triunfos cómodos que aportan poco aprendizaje real.
“Sería fácil traer rivales más débiles y ganar por goleada, pero eso no nos prepara”, afirmó. “Estos partidos te muestran quién tiene realmente el tamaño para competir. A veces fallamos. Aún no estamos donde queremos estar”.
El técnico también subrayó la ventaja competitiva que tienen las selecciones sudamericanas al disputar las eliminatorias de la CONMEBOL, un entorno de máxima exigencia, mientras que México ha pasado gran parte del ciclo sin competir en torneos de peso.
“Ellos están en un ciclo de competencia feroz; nosotros no”, agregó Aguirre. “No es que sean superiores a nosotros, pero nos han derrotado. Y eso debería preocuparnos”.
¿Qué sigue?
México regresará a la actividad en la Fecha FIFA de marzo, cuando enfrente a Portugal y, posiblemente, a Bélgica, a la espera de la confirmación de ambos duelos. Aguirre también busca realizar otro mini-campamento en febrero, integrado únicamente por jugadores de la Liga MX, con el objetivo de disputar partidos de preparación ante clubes de Centroamérica.
