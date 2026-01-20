+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Richard Martin

Siete partidos sin un gol de jugada: ¿qué le ha pasa a Erling Haaland?

Erling Haaland ya ha conquistado la mayoría de los récords de la Liga de Campeones, pero el viaje del Manchester City a Bodo/Glimt el martes le ofrece la oportunidad de explorar nuevos horizontes convirtiéndose en el primer jugador noruego en marcar contra un equipo noruego en la historia de la competición. Aunque Bodo está a 24 horas en coche de la ciudad natal de Haaland, Bryn, y muy al norte en el círculo Ártico, este sigue siendo un regreso a casa para el atleta más famoso de la nación.

Haaland, sin embargo, no regresa a su tierra natal con humor triunfante. Lejos de eso. El City llegó al norte de Noruega con temperaturas apenas por encima del punto de congelación, pero el delantero habitualmente ardiente ya se había enfriado. Haaland ha marcado solo un gol en sus últimos siete partidos - un penalti contra el Brighton - y realizó una de sus peores actuaciones en la memoria reciente en la contundente derrota del City ante el Manchester United el sábado.

El City jugará en una cancha artificial en Bodo y, por lo tanto, cambió su rutina habitual de viaje para los partidos europeos, optando por volar temprano para poder entrenar en el Aspmyra Stadion en lugar de hacerlo en la City Football Academy con el fin de adaptarse al tipo de superficie en el que no han jugado desde que visitaron al Young Boys en 2023, cuando Haaland anotó dos veces.

Y a pesar de la cancha desconocida y un estadio ajustado con capacidad para solo 8,000 personas, regresar a su país natal podría ser justo lo que Haaland necesita para sacarlo de su reciente bajón.

    Sin tiempo para descansar

    Pep Guardiola podría haber estado esperando ofrecerle un descanso a Haaland para el penúltimo partido de la fase de liguilla de la Liga de Campeones, dado que el delantero ha jugado 30 de los 32 partidos posibles esta temporada, acumulando 2,480 minutos en el campo, 239 más que cualquiera de sus compañeros de equipo. Pero el entrenador no tiene ese lujo. 

    Guardiola quedó marcado por la casi capitulación del City en la competición la temporada pasada, ya que apenas ingresaron a los play-offs antes de ser apaleados por el Real Madrid, mientras el equipo salía de la competición antes de los octavos de final por primera vez desde 2012, mientras Guardiola lo hacía por primera vez en su carrera. 

    A pesar de que el City es cuarto en la tabla actual de la Liga de Campeones, solo un punto los separa del Liverpool, que ocupa el noveno lugar, y de la posibilidad de tener que jugar otro partido de play-off. 

    Única opción en ataque

    Por mucho que Guardiola quiera descansar a Haaland contra Bodo, el entrenador no se puede permitir no jugar al delantero que ha marcado seis goles en sus cinco partidos de inicio en la Liga de Campeones esta temporada.

    Durante el último mes, mientras tanto, ha tenido pocas alternativas más que jugar con el noruego debido a que Omar Marmoush llegó hasta las semifinales de la Copa Africana de Naciones con Egipto. La ausencia de Marmoush dejó a Haaland como el único delantero centro natural del City y significó que incluso tuvo que comenzar contra Brentford en los cuartos de final de la Carabao Cup, la primera vez que jugó en la competición desde que se unió al City en 2022.

    También fue incluido en la alineación de Guardiola contra el Exeter City en la FA Cup, marcando la primera vez que Haaland jugó en la tercera ronda, aunque fue sustituido al descanso.

    'Exhausto'

    Antes del derbi de Manchester, Guardiola admitió que Haaland estaba "exhausto", pero admitió que había contribuido a que el máximo goleador de la Premier League llegara a este estado ya que había usado muy poco a Marmoush cuando estaba disponible, dando al hombre de £59 millones solo cuatro titularidades en todas las competiciones. Los únicos partidos que Haaland se perdió por completo fueron los partidos de la Carabao Cup contra Huddersfield Town y Swansea City, mientras que comenzó el partido de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen en el banquillo. 

    Dado lo mal que fue ese juego, con City perdiendo 2-0 a pesar de que Guardiola recurrió a sus jugadores de renombre en la segunda mitad, se puede ver por qué quería usar a Haaland tanto como fuera posible. Pero igualmente, tenía que saber que habría consecuencias físicas por exprimirlo tanto.

    Aliviar la carga

    Marmoush viajó con el City a Noruega, pero sería un error pensar que regresa como algún tipo de salvador que puede impulsar su búsqueda del Arsenal en la carrera por el título. Como dijo Guardiola, "Omar es un jugador excepcional, sus momentos detrás son extraordinarios, pero sería muy pobre de mi parte decir que la razón por la que no obtuvimos un resultado aquí o en los anteriores es porque Omar no está aquí. No es justo para él y no es justo para el equipo y todos los chicos que están aquí. Necesitamos hacerlo nosotros".

    Lo que Marmoush puede hacer, sin embargo, es reducir la carga sobre Haaland tanto en términos de goles como de minutos. También puede hacer que el City sea más impredecible para que los equipos no puedan enfocarse solo en cerrar al noruego, como lo hicieron Lisandro Martínez y Harry Maguire de manera tan efectiva en Old Trafford al bloquear los únicos dos tiros que Haaland pudo realizar antes de ser retirado en el minuto 80. 

    Su actuación ridiculizó a Paul Scholes y Nicky Butt, quienes se rieron de Martínez antes del juego mientras predecían que Haaland lo "levantaría y correría con él".

    Luchando por mantener un inicio implacable

    Y, sin embargo, Guardiola se mostró reacio a hablar sobre dar descanso a Haaland en el corto plazo. Dijo después del derbi: "Necesitamos a Erling y a todos ellos. Erling es muy importante para nosotros. Tenemos suerte de tener a Erling esta temporada por lo que ha hecho. Es importante cuando tienes partidos cada tres días, tres días, tres días, sostenerlo mucho".

    Sin embargo, Haaland ha encontrado difícil mantener su increíble forma de principio de temporada. Apostar todo por el noruego resultó ser una decisión acertada para el City a principios de la campaña, ya que anotó 24 veces en sus primeros 23 partidos. Pero su actuación apática contra el United - su sexto partido en 17 días de 2026 - mostró que el implacable ritmo de partidos le está pasando factura. 

    Manejalo mejor

    Esta no es la primera racha tranquila de Haaland durante su carrera en el City, y tampoco será la última. Sin embargo, probablemente no durará demasiado. Bodo no ha jugado un partido competitivo desde su último juego de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund el 10 de diciembre debido a que la Eliteserien está en receso antes de que la campaña 2026 comience en marzo. 

    Una vez que el City regrese de Noruega, se enfrentará en casa contra Wolverhampton, todavía el equipo más débil de la Premier League a pesar de estar en una racha invicta de cinco partidos. Luego recibirán al Galatasaray en su último partido de la fase de la liga, y ese sería un buen momento para descansar a Haaland si ya están clasificados para los octavos de final. Después visitarán a Tottenham y Liverpool para partidos cruciales si quieren mantener a Arsenal a raya, a ambos lados de su segunda vuelta de la Carabao con Newcastle. 

    Con el City liderando a las Urracas 2-0 en la serie y con la ventaja de jugar en casa, también sería una buena ocasión para que Haaland tenga una noche libre. El delantero más prolífico del mundo podría parecer sobrehumano, pero necesita ser gestionado cuidadosamente al igual que cualquier otro jugador. A pesar de que Guardiola siente que necesita a Haaland en cada partido, hacer que se siente algunos juegos es la clave para que su mejor jugador vuelva a ser el de antes. 

