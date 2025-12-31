El gol de Wirtz fue obviamente el primero desde su llegada a Anfield durante el verano por un total inicial de 100 millones de libras, y su alivio fue evidente para todos mientras se alejaba para celebrar.

También fue una recompensa justa por una destacada actuación individual en la que constantemente desconcertó a la defensa de los Wolves con su movimiento inteligente y pies rápidos, lo que llevó al exdelantero del Liverpool John Aldridge a comparar al diminuto alemán con el gran Peter Beardsley.

Claramente, no se puede pasar por alto la debilidad de la oposición, pero fue el tipo de actuación decisiva y dinámica que se había estado esperando. Como Slot ha señalado repetidamente, Wirtz de hecho ha estado rindiendo a un alto nivel durante algún tiempo, pareciendo cada vez más su versión del Bayer Leverkusen con cada juego.

Nuevamente, parte de la razón de eso es el trabajo que se está realizando en el gimnasio, con el poco músculo extra que Wirtz ha ganado desde el comienzo de la temporada ayudando a su adaptación a las exigencias del fútbol inglés.

"Sé que es la liga más dura del mundo y solo tengo que acostumbrarme a la fisicalidad y a los jugadores a mi alrededor en el campo en el centro del campo," le dijo a BBC Sport el sábado. "Pero cada partido me siento un poco mejor y quiero seguir sintiéndome así."