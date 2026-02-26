«Siempre quise representar a México»: Richard Ledezma marca su primer gol con El Tri

Ledezma se ha convertido en uno de los mejores jugadores en su posición en la Liga MX y cree que su experiencia en los Países Bajos con el PSV Eindhoven, incluyendo sus participaciones en la Liga de Campeones de la UEFA, refuerza sus argumentos para ser titular en la selección mexicana.

«Creo que puedo competir por un puesto de titular porque jugué en Holanda con el PSV y lo hice bien», dijo Ledezma. «Jugué en la Champions League y en muchos partidos allí. Creo que tengo la experiencia necesaria para hacerlo».