«Siempre quise representar a México»: Richard Ledezma marca su primer gol con El Tri
Aspira a jugar la Copa del Mundo con México.
Ledezma se ha convertido en uno de los mejores jugadores en su posición en la Liga MX y cree que su experiencia en los Países Bajos con el PSV Eindhoven, incluyendo sus participaciones en la Liga de Campeones de la UEFA, refuerza sus argumentos para ser titular en la selección mexicana.
«Creo que puedo competir por un puesto de titular porque jugué en Holanda con el PSV y lo hice bien», dijo Ledezma. «Jugué en la Champions League y en muchos partidos allí. Creo que tengo la experiencia necesaria para hacerlo».
«Fue mi decisión, mi esfuerzo».
El jugador de 24 años destacó la importancia emocional de elegir a México a nivel internacional.
«Para mí, es un honor representar a México. Fue mi decisión, mi esfuerzo, y hoy se ha visto reflejado en el gol», afirmó. «Estoy muy feliz y orgulloso de haber elegido a México».
Ledezma ahora esperará el anuncio de la lista definitiva para el Mundial, centrándose en mantener su forma con Chivas y esperando ganarse un lugar en la selección.
«Ahora mismo es cuestión de confianza. Tengo que seguir haciendo las cosas bien en Chivas y ya veremos... Ahora esperamos la lista definitiva».
Los jugadores del Chivas brillan con El TriMéxico, entrenado por Javier Aguirre, realizó una actuación dominante en general. Además del gol de Ledezma, sus compañeros en Chivas Armando González y Brian Gutiérrez también vieron puerta, mientras que Jesús Gallardo completó el marcador en la victoria por cuatro goles.
Antiguos talentos de la MLS, ahora estrellas de la Liga MX
Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, ambos con vínculos anteriores con la selección estadounidense y experiencia en la MLS, han tenido un impacto inmediato en la selección mexicana desde que completaron su cambio temporal.
Ambos jugadores luchan ahora por ganarse un puesto en la lista definitiva de 26 jugadores para el próximo Mundial.
