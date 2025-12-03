Getty Images Sport
‘Si me llama, voy en bici’ - Excompañero de Lionel Messi se ofrece para llegar al Inter Miami
Messi siendo figura en la MLS con el Inter Miami
Messi continúa siendo la pieza central del Inter Miami y ahora apunta a conquistar su tercer título con el club. El exjugador del Barcelona ya levantó la Leagues Cup y el Supporters’ Shield durante su etapa en la institución de David Beckham, y el próximo desafío será enfrentar a los Vancouver Whitecaps en la final de la MLS Cup el 6 de diciembre.
El duelo del sábado marcará la primera presencia de Inter Miami en una final de la MLS Cup y le brindará a Messi una nueva oportunidad de sumar otro trofeo a su extraordinario palmarés.
Excompañero de Messi deja abierta la puerta para un salto a la MLS
Antes del partido, el excompañero de Lionel Messi en la selección argentina, Darío Benedetto, habló abiertamente sobre su futuro. El delantero de 35 años, que dejó Newell’s Old Boys en octubre y se encuentra cerca del retiro, admitió que podría replantearse su decisión… especialmente si recibe un llamado muy especial.
“¡Si Messi me llama para jugar en Inter Miami, voy en bicicleta!”, declaró entre risas en una entrevista con ESPN.
Aunque un fichaje parece poco probable, Benedetto aún sueña con despedirse del fútbol en lo más alto. “Me cansé de ciertos malos hábitos que tiene hoy el fútbol: problemas, negocios… lo que sea. Pero siempre voy a amar este deporte, porque estoy eternamente agradecido. No puedo creer la carrera que tuve. Ahora estoy casi retirado, pero decidí, con ayuda de la terapia, estirarla un poco más y retirarme bien.”
El delantero explicó también que busca un entorno más tranquilo para la última etapa de su carrera:
“Voy a apuntar a clubes sin problemas, porque los últimos años me la pasé quejándome. Quiero volver a disfrutar. Me hubiera encantado retirarme en Boca, pero no se dio. Mi mejor momento fue en 2016. Y siempre lo veo por televisión.”
Messi se queda en Miami
En cuanto a Messi, todo indica que permanecerá en Miami posiblemente hasta el final de su carrera, luego de firmar en octubre una extensión de contrato por tres años. El campeón del mundo expresó: “Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami he sido muy feliz, así que estoy realmente contento de seguir aquí.”
Aun así, Messi ha reconocido que sigue añorando su vida en Barcelona y que planea regresar algún día con su familia. En una entrevista con Sport, confesó: “Realmente quiero volver allí, extrañamos mucho Barcelona. Mi esposa, los niños y yo hablamos constantemente de la ciudad y de la idea de regresar. Tenemos nuestra casa allí, todo. Eso es lo que queremos. También tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado, porque desde que me fui a París no he vuelto al Camp Nou, y después el equipo se mudó a Montjuïc.”
Messi vs. Müller: el próximo capítulo
Messi se prepara para el duelo del sábado, un partido que lo enfrentará nuevamente con un viejo conocido: el exjugador del Bayern Múnich y de la selección alemana, Thomas Müller. El delantero alemán llegó a los Vancouver Whitecaps en verano, tras finalizar su contrato con el Bayern, y ahora se alista para un nuevo capítulo en su rivalidad con el astro argentino.
“Esto no es Messi contra Thomas Müller”, aclaró el alemán ante los medios. “Es Miami contra los Whitecaps. Quizá ellos dependan un poco más de él que nosotros de mí, porque somos un equipo muy sólido”.
Ambas superestrellas se han visto las caras en 10 ocasiones anteriores, con Messi imponiéndose solo en tres de esos duelos.
