"Si el Manchester United puede vencerlos..." - Alejandro Garnacho lanza una indirecta a su antiguo club antes del Chelsea vs Arsenal en la Carabao Cup

Garnacho se formó futbolísticamente en el Manchester United, al que llegó en 2020 con apenas 16 años procedente del Atlético de Madrid para integrarse a la academia de los Red Devils. Fue una de las grandes figuras del equipo que conquistó la FA Youth Cup en 2022 y su ascenso al primer equipo fue meteórico bajo la dirección de Erik ten Hag. En ese periodo, firmó el Gol de la Temporada de la Premier League ante el Everton en 2023 y también marcó en la victoria del United en la final de la FA Cup 2024 frente al Manchester City.

Sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse tras la salida de Ten Hag y la llegada de Ruben Amorim al banquillo. El argentino fue sancionado después de marcharse directamente al túnel tras ser sustituido en un partido, y la tensión alcanzó su punto máximo cuando fue relegado al banquillo en la final de la Europa League ante el Tottenham.

La situación se agravó cuando el hermano de Garnacho criticó públicamente a Amorim en redes sociales, mientras el técnico justificaba su decisión al señalar las ocasiones falladas por el atacante en la semifinal frente al Athletic Club. Posteriormente, el propio Garnacho cuestionó al entrenador en una entrevista postpartido, lo que derivó en una fuerte reprimenda de Amorim, quien le habría dicho delante del plantel que “mejor rezara” para encontrar otro club.

El extremo fue incluido más tarde en la denominada “escuadra bomba” de Amorim, junto a otros cuatro futbolistas —entre ellos Marcus Rashford—, quienes fueron apartados de los entrenamientos con el primer equipo durante el verano mientras buscaban una salida. Garnacho terminó por enfurecer aún más a la afición del United al aparecer con una camiseta del Aston Villa con el nombre de Rashford, antes de lanzar un nuevo dardo contra el club que lo formó.