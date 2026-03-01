Getty/GOAL
«Si es culpable, su carrera conmigo habrá terminado», advierte José Mourinho al extremo del Benfica Gianluca Prestianni por el incidente racista con Vinicius Jr
Presunción de inocencia
Al dirigirse a los medios de comunicación sobre la investigación de su extremo argentino de 20 años, Mourinho se mostró cauteloso y mantuvo una postura equilibrada. Insistió en que el público y los organismos gubernamentales deben respetar el proceso legal antes de sacar conclusiones precipitadas, y reveló su frustración por la rapidez con la que se han emitido los juicios.
«No soy abogado, pero tampoco soy ignorante. ¿Es la presunción de inocencia un derecho humano o no?», preguntó Mourinho en la rueda de prensa previa al partido contra el Gil Vicente el lunes. También lanzó una pulla a las autoridades, señalando que la UEFA no incluyó el «si» en su comunicado inicial sobre la suspensión del jugador, lo que el entrenador considera una distinción fundamental.
Último plazo para Prestianni
Sin embargo, a pesar de su apasionada defensa del debido proceso, Mourinho fue inequívoco sobre las consecuencias en caso de que la investigación confirmara las acusaciones. «Si se demuestra que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo habrá terminado», declaró el «Special One». Además, insistió en este punto añadiendo: «Si efectivamente es culpable, no lo veré de la misma manera y, para mí, se habrá acabado».
Defender el término medio
El veterano entrenador se negó a tomar partido en el enfrentamiento entre su actual equipo y su antiguo club en la capital española. Hizo hincapié en su deseo de imparcialidad, incluso ante las opiniones contradictorias de personas a las que respeta dentro del mundo del fútbol. «No quiero llevar ni la camiseta blanca del Real Madrid ni la camiseta roja del Benfica», explicó a los periodistas.
Mourinho incluso se refirió a los comentarios de su antiguo jugador Álvaro Arbeloa, que ahora está al frente del Real Madrid y se ha mostrado muy crítico durante la polémica. «Quiero a Álvaro, y seguiré queriéndole, pero creo que quien tomó la decisión correcta fui yo y no él», comentó.
Mourinho acalla los rumores sobre su regreso al Madrid
La rueda de prensa también permitió a Mourinho responder a los rumores que sugerían que estaba utilizando el empate entre el Benfica y el Real Madrid como una prueba para volver al Bernabéu. Desestimó estas afirmaciones y reafirmó su lealtad al gigante portugués y su intención de cumplir su contrato actual.
«¿Creéis que diría eso si quisiera dejar el Benfica para irme al Real Madrid? ¿Creéis que soy estúpido?», replicó. «Quiero respetar mi contrato con el Benfica. Y si el club quiere renovarlo por más años, lo firmaré sin discutir ni una sola coma. Pero solo quiero jugar un campeonato, no dos».
