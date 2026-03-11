Goal.com
Serie A, designación de árbitros: Guida para el Milan, Manganiello para el Inter. En Massa, Como-Roma

Las designaciones arbitrales de la 29ª jornada de la Serie A.

Se han dado a conocer las designaciones arbitrales de la29ª jornada de la Serie A: estas son las decisiones de la AIA.

  • TORINO – PARMA Viernes 13/03 h.20.45

    MARESCA

    CECCONI – ZINGARELLI

    IV: MUCERA

    VAR: GHERSINI

    AVAR: AURELIANO

    INTER – ATALANTA Sábado 14/03 h. 15.00

    MANGANIELLO

    PASSERO – ROSSI L.

    IV: COLLU

    VAR: GARIGLIO

    AVAR: CHIFFI

    NÁPOLES – LECCE Sábado 14/03 a las 18:00

    ABISSO

    IMPERIALE – CECCON

    IV: GALIPO’

    VAR: NASCA

    AVAR: FABBRI

    UDINESE – JUVENTUS Sábado 14/03 h. 20.45

    MARIANI

    BINDONI – TEGONI

    IV: RAPUANO

    VAR: MAGGIONI

    AVAR: MARINI

    H. VERONA – GENOA h. 12.30

    MARCHETTI

    SCATRAGLI – LAUDATO

    IV: DIONISI

    VAR: MARINI

    AVAR: MERAVIGLIA

    PISA – CAGLIARI 15:00

    LA PENNA

    BERCIGLI – TRINCHIERI

    IV: FOURNEAU

    VAR: PATERNA

    AVAR: CAMPLONE

    SASSUOLO – BOLONIA 15:00

    BONACINA

    DEI GIUDICI – FONTEMURATO

    IV: MARINELLI

    VAR: SERRA

    AVAR: PEZZUTO

    COMO – ROMA 18:00

    MASSA

    MELI – ALASSIO

    IV: SOZZA

    VAR: FABBRI

    AVAR: GARIGLIO

    LAZIO – MILÁN h. 20.45

    GUÍA

    PERETTI – PERROTTI

    IV: AYROLDI

    VAR: CHIFFI

    AVAR: MAGGIONI

    CREMONESE – FIORENTINA Lunes 16/03 h. 20.45

    DI BELLO

    LO CICERO – VECCHI

    IV: SACCHI J.L.

    VAR: AURELIANO

    AVAR: PEZZUTO

