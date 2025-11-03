AFP
'Sería hermoso' - Carlo Ancelotti comparte su final soñada para el Mundial 2026 mientras Brasil busca romper 24 años de sequía
Carlo Ancelotti quiere ganar la Copa del Mundo con Brasil
Cuando Ancelotti dejó el Real Madrid tras conquistar otro título de la Liga de Campeones en 2024, pocos habrían anticipado su próximo destino. Sin embargo, para el técnico que ha levantado 29 trofeos importantes en Europa, la idea de dirigir a la selección más laureada del mundo resultó irresistible.
“Dirigir a la selección brasileña, la más exitosa de la historia, era una oportunidad que no podía dejar pasar”, afirmó Ancelotti al explicar su decisión de asumir el cargo de entrenador de la Seleção. “Conocía la pasión que existe aquí, pero vivirla es otra cosa. Cuando Brasil juega, todo el país se detiene”.
Nombrado a mediados de 2024, su llegada marcó el inicio de una nueva era para la Seleção. Para junio de 2025, había asegurado la clasificación al Mundial tras una ajustada victoria por 1-0 sobre Paraguay, con gol de Vinicius Jr. Su registro inicial de dos victorias, un empate y una derrota en los primeros cuatro encuentros reflejó un enfoque pragmático, basado en solidez defensiva y disciplina táctica, cualidades que habían hecho falta a Brasil en los últimos años.
- Getty Images
Brasil empieza a tomar forma bajo el mando de Ancelotti
No se trata solo de espectáculo; se trata de control. Conocido por su liderazgo sereno y su habilidad para gestionar personas, el técnico ha buscado construir un equipo que combine estilo y eficiencia. “Queremos ganar, y no lo estamos ocultando”, declaró. “El sueño es que Brasil consiga su sexto Mundial. Hay grandes expectativas, pero también mucho entusiasmo. El hecho de que no ganemos desde hace 24 años pesa, ¡esperemos que no lleguemos a 28!”, comentó Ancelotti en una entrevista con Dribbling en Rai Due.
Sus decisiones de convocatoria han generado debate. La ausencia de Neymar por una lesión prolongada, junto con las exclusiones temporales de Vinicius y Rodrygo, levantaron cejas. Sin embargo, Ancelotti fue claro: la condición física, la forma y el equilibrio del equipo priman sobre la fama. “Es fundamental conocer personalmente a cada jugador”, explicó tras incluir a varias caras nuevas como Caio Henrique y Kaio Jorge durante las eliminatorias de 2025.
Críticas, desafíos y la presión de ser el entrenador de Brasil
Sin embargo, no todos están convencidos. El ex portero y entrenador de Brasil, Emerson Leão, criticó el nombramiento de Ancelotti, calificándolo como “un reflejo triste” del estado de la dirección técnica brasileña. “Estoy decepcionado de que haya tenido que venir un extranjero porque nuestros propios entrenadores no cumplieron”, dijo Leão a CNN. “Dirigir a Brasil es mucho más difícil que dirigir al Real Madrid; aquí, toda una nación te juzga”.
Leão cuestionó el conocimiento de Ancelotti sobre el talento nacional y su estilo de comunicación, advirtiendo que “su trabajo será muy difícil”. Sus comentarios reflejan el enorme escrutinio que acompaña al cargo en Brasil, donde cada decisión de alineación se convierte en un debate nacional y cada resultado en un referéndum.
Aun así, Ancelotti no se inmuta. Acostumbrado a manejar presiones extremas en clubes, sabe cómo proteger a sus jugadores. “Me concentro en la preparación, la unidad y la confianza”, afirmó en conferencia de prensa. “La Copa del Mundo será competitiva, pero nuestro objetivo está claro”.
- AFP
Una final de ensueño y una oportunidad para la inmortalidad
A pesar de todos sus trofeos en Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España, y un récord de cinco Champions League, el corazón de Ancelotti sigue latiendo por los momentos más poéticos del fútbol. Y su sueño es profundamente personal.
“Me gustaría una final entre Brasil e Italia,” confesó en una entrevista. “Sería algo hermoso a nivel emocional.”
La imagen de Ancelotti dirigiendo a Brasil y enfrentando quizás a su país natal en la final del Mundial 2026 tiene un aire casi cinematográfico. Para Brasil, representa la oportunidad de poner fin a 24 años de frustración; para Ancelotti, la ocasión de lograr lo que ningún entrenador extranjero ha conseguido: ganar la Copa del Mundo con la Seleção.
“He ganado todo lo demás. Pero mi sueño es llevar a Brasil a ser campeón del mundo otra vez,” declaró en una entrevista con la FIFA.
