Serhou Guirassy explica el motivo emocional detrás del mensaje de su camiseta mientras el delantero del Borussia Dortmund celebraba su gol contra el Atalanta

Tras marcar el gol que ayudó al Dortmund a situarse en una posición ventajosa para pasar a cuartos de final, Guirassy se levantó la camiseta para mostrar un mensaje escrito a mano en su camiseta interior. El texto decía: «Missata, ¡te echo de menos! Descansa en paz. ¡Ahora estás a salvo, en el paraíso! ¡Amén!».

Más tarde se confirmó que el mensaje era un homenaje a su sobrina, fallecida recientemente. A pesar del júbilo en el Westfalenstadion, los pensamientos del delantero estaban claramente con su afligida familia durante un difícil periodo de duelo.

En declaraciones a Amazon tras el pitido final, el exjugador del Stuttgart habló sobre el significado de su gesto y a quién iba dirigido. Guirassy afirmó: «Era un mensaje para mi hermano. Todos estamos a su lado. Es un momento difícil para la familia. Pero la vida sigue. Todos moriremos algún día».

