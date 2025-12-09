'Los leones no pierden el sueño por las opiniones de las ovejas' - Sergio Ramos responde a Toluca tras la eliminación de Rayados de Monterrey en la Liguilla

Sergio Ramos no pudo evitar estar en el centro de atención después de la eliminación de Monterrey, y su reacción rápidamente encendió las redes sociales. El veterano defensor anotó el único gol de Rayados en Toluca, y tan pronto como el balón tocó la red, llevó un dedo a sus labios, señalando a la multitud del Nemesio Díez que guardara silencio, a pesar de que Monterrey todavía estaba perdiendo 3-1 y ya estaba prácticamente fuera del Apertura 2025.

Toluca no perdió tiempo en responder. Una vez que el silbatazo final confirmó su lugar en la Final de la Liga MX, la cuenta de redes sociales del club se burló de Ramos con el mensaje: “Silencio, la ‘Pandilla’ ya está descansando.”

La publicación se volvió viral de inmediato y desencadenó una ola de reacciones, incluida una del propio Ramos.