¿Sergio Ramos de regreso a Europa? La leyenda del Real Madrid está lista para dejar Monterrey y perseguir un inesperado regreso a España antes del Mundial
Ramos prioriza la familia y las ambiciones del equipo nacional
La decisión de Sergio Ramos de dejar México se debe a dos factores principales: una preferencia por la vida familiar en Europa en comparación con México, y una ambición persistente de volver a jugar para la selección nacional de España. El Chiringuito afirma que Ramos cree que el tiempo de juego constante en una competición europea de alto nivel lo acerca al estilo de juego preferido por el entrenador de España, Luis de la Fuente, aumentando así sus posibilidades de ser convocado nuevamente.
A pesar de cumplir 40 años el próximo marzo, justo unos meses antes del Mundial en América del Norte, Ramos no ha renunciado a su récord de 180 partidos con La Roja. Jugó por última vez para su país en marzo de 2021 y posteriormente fue omitido de las convocatorias para la Eurocopa 2020, el Mundial 2022 en Qatar y la Eurocopa 2024 por el exentrenador Luis Enrique y el actual entrenador De la Fuente, respectivamente.
Un informe de AS traza un paralelo con Aymeric Laporte, quien dejó Arabia Saudita para regresar a Europa con el Athletic Club, un movimiento que mejoró su posición con la selección nacional. Ramos espera que un camino similar convenza a De la Fuente de que aún puede contribuir al más alto nivel internacional.
Impacto durante el periodo en Monterrey
Ramos se unió a Monterrey con un contrato de un año en 2025 y ha dejado su huella durante su breve tiempo en la Liga MX. Participó en el Mundial de Clubes con el equipo mexicano, donde se convirtió en el goleador de mayor edad en la historia del torneo. Su tiempo allí también lo vio recibir la tarjeta roja número 30 de su ilustre carrera, consolidando aún más su reputación como un competidor feroz, aunque a veces indisciplinado.
Más allá de sus contribuciones en el campo, donde proporcionó solidez defensiva para uno de los clubes más grandes de México, la presencia de Ramos trajo un impacto comercial y mediático significativo a Monterrey. Sin embargo, con su contrato llegando a su fin, su salida ahora parece inevitable mientras busca un nuevo desafío más cerca de casa para la segunda mitad de la temporada.
Surgen posibles destinos europeos
Aunque un regreso a La Liga sigue siendo una posibilidad, se considera difícil imaginar a Ramos jugando para clubes españoles que no sean sus antiguos equipos, Real Madrid y Sevilla. En consecuencia, se están explorando varias otras opciones europeas.
Informes sugieren que Roma, Bayer Leverkusen y Marsella están entre los clubes que podrían ofrecer a Ramos una vía de regreso al fútbol europeo. Roma está actualmente montando una sorprendente lucha por el título en la Serie A bajo Gian Piero Gasperini y cuenta con la defensa más sólida de la liga. La vasta experiencia y liderazgo de Ramos podrían resultar invaluables para su relativamente joven línea de defensa durante la recta final por el título.
Mientras tanto, Bayer Leverkusen se está recuperando de un mal comienzo de campaña en la Bundesliga. Tras un cambio de entrenador, están buscando cerrar la brecha de ocho puntos con el líder Bayern Múnich. Habiendo perdido a varios jugadores clave en el verano, Ramos es visto como un posible fichaje interino que podría proporcionar dirección y estabilidad.
En la Ligue 1, Marsella está teniendo una excelente temporada bajo Roberto De Zerbi, situándose a solo dos puntos detrás del líder Paris Saint-Germain. Dada la historia de Ramos con el PSG, su llegada a su archirrival añadiría un interés significativo a la lucha por el título. Su experiencia en situaciones de alta presión podría ayudar a Marsella a sostener su búsqueda de un primer título de liga en años.
¿Qué sigue para Sergio Ramos?
Ramos ahora se enfocará en finalizar su salida de Monterrey a medida que su contrato llega a su fin. Sus representantes intentarán asegurar un traslado a un club europeo en la próxima ventana de transferencias de enero, asegurando que juegue regularmente a un alto nivel en el período previo a la Copa Mundial de 2026. Su desempeño en la segunda mitad de la temporada europea será crucial para determinar si su sueño de un último llamado internacional puede hacerse realidad.