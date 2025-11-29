¿Sergio Ramos de regreso a Europa? La leyenda del Real Madrid está lista para dejar Monterrey y perseguir un inesperado regreso a España antes del Mundial

La decisión de Sergio Ramos de dejar México se debe a dos factores principales: una preferencia por la vida familiar en Europa en comparación con México, y una ambición persistente de volver a jugar para la selección nacional de España. El Chiringuito afirma que Ramos cree que el tiempo de juego constante en una competición europea de alto nivel lo acerca al estilo de juego preferido por el entrenador de España, Luis de la Fuente, aumentando así sus posibilidades de ser convocado nuevamente.

A pesar de cumplir 40 años el próximo marzo, justo unos meses antes del Mundial en América del Norte, Ramos no ha renunciado a su récord de 180 partidos con La Roja. Jugó por última vez para su país en marzo de 2021 y posteriormente fue omitido de las convocatorias para la Eurocopa 2020, el Mundial 2022 en Qatar y la Eurocopa 2024 por el exentrenador Luis Enrique y el actual entrenador De la Fuente, respectivamente.

Un informe de AS traza un paralelo con Aymeric Laporte, quien dejó Arabia Saudita para regresar a Europa con el Athletic Club, un movimiento que mejoró su posición con la selección nacional. Ramos espera que un camino similar convenza a De la Fuente de que aún puede contribuir al más alto nivel internacional.