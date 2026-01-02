Habiendo dejado la capital española por el Paris Saint-Germain en 2021, junto a su antiguo rival del Barcelona Lionel Messi, Ramos regresó a sus raíces en 2023. Solo se tomó una temporada de regreso en el Ramón Sánchez Pizjuán.

En ese momento, en 2024, Ramos salió de su zona de confort nuevamente y se dirigió a México. Pasó 18 meses agradables con Monterrey, pero se ha despedido de la Liga MX tras llegar al final de su contrato. Ahora como agente libre, Ramos está reflexionando sobre qué hacer a continuación, explorando oportunidades emocionantes dentro y fuera del campo.

Un equipo de postores americanos parecía liderar la carrera por el Sevilla, con Antonio Lappi y Fede Quintero al frente de ese equipo de adquisición. Se elaboraron planes allí que incluían un posible movimiento para traer de vuelta al club al icónico ex director deportivo Monchi. Sin embargo, después de realizar un informe de diligencia debida, han reducido su oferta de 3.400 € por acción a solo 2.700 €, lo que supuestamente ha llevado a una ruptura en las discusiones.

Eso ha dejado la puerta abierta para que inversores alternativos entren en conversaciones. Inicialmente se afirmó que Ramos estaba interesado en convertirse en inversor minoritario. Cadena Cope ahora informa que el ganador de la Copa del Mundo está liderando su propio consorcio. Se dice que se ha hecho una oferta, que es la más alta sobre la mesa en este momento. Ramos ha sido elegido como la cara de ese proyecto.