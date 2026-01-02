Sergio Ramos considera la adquisición del Sevilla, con el exdefensor del Real Madrid aún buscando unirse a un nuevo club como agente libre
Icono de los Blancos: Apariciones y trofeos con el Real Madrid
La especulación sobre una adquisición en el Sevilla ha continuado durante varios meses. Ahora se ha dado un giro inesperado en esa historia, con el veterano defensor Ramos aparentemente entrando en la contienda.
El jugador de 39 años surgió de las filas del Sevilla, con una reputación que creció lo suficiente como para que el Real Madrid lo llamara en 2005. Ramos pasó 16 años memorables en el Santiago Bernabéu, tomando parte en 671 apariciones y anotando 101 goles. Ayudó a Los Blancos a conseguir cinco títulos domésticos y cuatro coronas de la Liga de Campeones.
- Getty
Adquisición del Sevilla: El papel que juega Ramos en el proceso
Habiendo dejado la capital española por el Paris Saint-Germain en 2021, junto a su antiguo rival del Barcelona Lionel Messi, Ramos regresó a sus raíces en 2023. Solo se tomó una temporada de regreso en el Ramón Sánchez Pizjuán.
En ese momento, en 2024, Ramos salió de su zona de confort nuevamente y se dirigió a México. Pasó 18 meses agradables con Monterrey, pero se ha despedido de la Liga MX tras llegar al final de su contrato. Ahora como agente libre, Ramos está reflexionando sobre qué hacer a continuación, explorando oportunidades emocionantes dentro y fuera del campo.
Un equipo de postores americanos parecía liderar la carrera por el Sevilla, con Antonio Lappi y Fede Quintero al frente de ese equipo de adquisición. Se elaboraron planes allí que incluían un posible movimiento para traer de vuelta al club al icónico ex director deportivo Monchi. Sin embargo, después de realizar un informe de diligencia debida, han reducido su oferta de 3.400 € por acción a solo 2.700 €, lo que supuestamente ha llevado a una ruptura en las discusiones.
Eso ha dejado la puerta abierta para que inversores alternativos entren en conversaciones. Inicialmente se afirmó que Ramos estaba interesado en convertirse en inversor minoritario. Cadena Cope ahora informa que el ganador de la Copa del Mundo está liderando su propio consorcio. Se dice que se ha hecho una oferta, que es la más alta sobre la mesa en este momento. Ramos ha sido elegido como la cara de ese proyecto.
Plan de retiro: Ramos no está listo para colgar las botas
Queda por ver cuánto tiempo podría dedicar a Sevilla, ya que aún no tiene planes de retirarse del juego. Se está buscando otro nuevo desafío, con el plan de regresar a Europa.
Con 180 partidos internacionales a su nombre y sin haber representado a su país desde 2021, se ha sugerido que Ramos está ansioso por forzar su regreso a la contienda internacional antes de la Copa del Mundo 2026.
Necesita encontrar un nuevo club rápidamente para hacerlo posible, ya que se requiere tiempo de juego regular si quiere demostrar su valía al entrenador de España, Luis de la Fuente, con los campeones reinantes de Europa teniendo una abundancia de talento a su disposición.
El experto en transferencias Fabrizio Romano ha dicho sobre los planes futuros: “Sergio Ramos deja Monterrey ya que confirma que ha jugado su último partido en México. Ramos quiere seguir jugando al fútbol, no hay planes de retirarse y está listo para evaluar propuestas. Agente libre a partir de ahora.”
- Getty
¿Podría Ramos unirse a Pulisic y Modric en el AC Milan?
Ramos es uno de los que ha visto especulaciones sobre un traslado al gigante de la Serie A, el AC Milan. No es el único veterano defensa central que está siendo considerado en San Siro, con el ex internacional brasileño Thiago Silva - quien es agente libre a los 41 años - viendo un regreso a Italia mencionado.
Si Ramos se fuera a Milán, se uniría con la estrella de USMNT Christian Pulisic, quien se ha convertido en una presencia talismánica para los Rossoneri. También se reuniría con su ex compañero del Real Madrid Luka Modric, con el creador de jugadas croata ganador del Balón de Oro aún destacándose a sus 40 años de edad.
Con muchas oportunidades de juego a considerar, queda por ver si Ramos mantiene lazos con los que pujan por tomar el control en el Sevilla y si un puesto directivo es algo que le atraiga en el futuro.