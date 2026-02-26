«Será como una revancha»: Victor Osimhen revela sus pensamientos sobre un posible enfrentamiento con el Liverpool en los octavos de final de la Liga de Campeones

El Galatasaray ya ha demostrado que puede competir con los mejores esta temporada, tras haber logrado una famosa victoria por 1-0 sobre el Liverpool de Arne Slot durante la fase de liga. Osimhen fue el héroe del partido en aquella ocasión, al convertir un penalti en la primera parte en Estambul, pero no se hace ilusiones sobre lo difícil que sería un segundo encuentro, especialmente fuera de casa.

En declaraciones a CBS Sports sobre la posibilidad de enfrentarse a los Reds o a los Spurs, Osimhen fue sincero sobre sus preferencias. «Para ser sincero, enfrentarnos al Liverpool ahora sería como una especie de revancha», explicó el delantero. «Cualquiera que sea nuestro rival... No diré mucho, pero me gustaría evitar al Liverpool. Pero si vienen, sí, lo daremos todo, pero no va a ser fácil».