Getty Images Sport
Traducido por
«Será como una revancha»: Victor Osimhen revela sus pensamientos sobre un posible enfrentamiento con el Liverpool en los octavos de final de la Liga de Campeones
La Juve, atónita: Osimhen marca en los últimos minutos y mantiene vivo el sueño
El gigante de Estambul parecía encaminarse hacia los octavos de final tras ganar por 5-2 en el partido de ida disputado en Estambul, hasta que una enérgica remontada de la Juventus permitió al equipo italiano marcar tres goles sin respuesta y empatar el marcador global a 5-5. Sin embargo, Osimhen dio un golpe decisivo en la prórroga, seguido de un gol de Barış Alper Yılmaz, para asegurar una victoria global por 7-5 y mantener vivo el sueño europeo del Cimbom. Ahora, la perspectiva de un viaje a Anfield o una cita con el Tottenham se cierne sobre el horizonte.
- AFP
Osimhen anticipa el ambiente de Anfield
El Galatasaray ya ha demostrado que puede competir con los mejores esta temporada, tras haber logrado una famosa victoria por 1-0 sobre el Liverpool de Arne Slot durante la fase de liga. Osimhen fue el héroe del partido en aquella ocasión, al convertir un penalti en la primera parte en Estambul, pero no se hace ilusiones sobre lo difícil que sería un segundo encuentro, especialmente fuera de casa.
En declaraciones a CBS Sports sobre la posibilidad de enfrentarse a los Reds o a los Spurs, Osimhen fue sincero sobre sus preferencias. «Para ser sincero, enfrentarnos al Liverpool ahora sería como una especie de revancha», explicó el delantero. «Cualquiera que sea nuestro rival... No diré mucho, pero me gustaría evitar al Liverpool. Pero si vienen, sí, lo daremos todo, pero no va a ser fácil».
El reto de la élite europea
El delantero de 27 años es consciente de que la fase eliminatoria de la Liga de Campeones no deja margen para el error. Aunque expresó su deseo de evitar a ciertos rivales, se apresuró a señalar que la gran calidad de la competición de este año hace que todos los emparejamientos sean difíciles.
Osimhen destacó la evolución del panorama futbolístico europeo como motivo para actuar con cautela. «Estamos hablando de la Champions League, ningún equipo es fácil, ya vemos cómo le está yendo al Bodo/Glimt en este torneo. Si quieres ganar, también tienes que enfrentarte a los grandes y dejar claro quién eres. Nos hemos enfrentado al Liverpool, pero no hemos jugado en Anfield. Si nos enfrentamos a ellos, será un partido increíble. Creo que estamos a la altura, no va a ser fácil, por supuesto, pero tenemos espíritu de lucha», añadió.
- AFP
El sorteo de los octavos de final del viernes se acerca
Con el sorteo previsto para el viernes por la mañana, los aficionados del Galatasaray esperan con impaciencia saber si se enfrentarán a otro gigante inglés. El equipo turco ya se ha consolidado como un «matagigantes» esta temporada, pero una eliminatoria a doble partido contra un Liverpool resurgido que busca vengar su derrota de septiembre sería su prueba más dura hasta la fecha.
Osimhen sigue centrado en el espíritu colectivo del vestuario del Galatasaray, que quedó patente en su resistente actuación contra la Juventus. Ya sea en su regreso al norte de Londres para enfrentarse al Tottenham o en su histórica visita a Anfield, el delantero nigeriano cree que su equipo tiene la fortaleza mental necesaria para dar otra gran sorpresa en el escenario más importante de todos.
Anuncios