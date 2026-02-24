Goal.com
Senne Lammens Man Utd
Senne Lammens no es solo el fichaje de la temporada del Manchester United, sino que también es uno de los fichajes más rentables de la historia reciente de la Premier League

La victoria por 1-0 del Manchester United en Everton fue el escaparate perfecto para el equipo de fichajes. El gol fue obra de los tres fichajes del verano: iniciado por Matheus Cunha, rematado por Bryan Mbeumo y ejecutado con precisión por Benjamin Sesko. La ventaja fue protegida por el hombre que está demostrando ser el mejor fichaje del United del último año y que parece ser su mejor contratación en muchos años: Senne Lammens.

Lammens tuvo que lidiar con 10 saques de esquina, la mayoría de los cuales se jugaron por encima de su cabeza. Tuvo que enfrentarse a 35 centros, atrapando dos y despejando cuatro de ellos. Y tuvo que enfrentarse a cuatro disparos a puerta, realizando una increíble parada en vuelo para evitar que el remate de Michael Keane entrara por debajo del travesaño en el minuto 82 y luego negándole el gol a Tyrique George en el 92.

La actuación tranquila y serena del belga ante tanto bombardeo aéreo y una estrategia de córner que Kobbie Mainoo comparó con el Royal Rumble de la WWE fue aún más impresionante teniendo en cuenta que había comenzado el partido en circunstancias lejos de ser ideales, siendo perseguido por Thierno Barry a los 10 segundos de partido y lanzando el balón directamente al delantero.

Esto contrastaba totalmente con lo que los aficionados del United esperaban de su anterior portero, Andre Onana, y de su suplente, Altay Bayindir, quienes habían encajado goles directamente a la salida de un córner, solían dejarse llevar por el pánico cada vez que se enfrentaban a un centro y cuya respuesta habitual a cometer un error era cometer otro.

  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Escribir un diario le mantiene tranquilo.

    Cuando fichó por el United procedente del Royal Antwerp por un precio inicial de 18,2 millones de libras, que cada vez parece más una ganga con cada partido que juega, Lammens explicó lo importante que es para él mantener la calma. Para ayudarle a mantener la serenidad, lleva un diario, algo que tiene en común con la estrella de los Juegos Olímpicos de Invierno Eileen Gu.

    «Antes y después del partido, solo escribo algunas palabras clave y mis pensamientos», explicó a los medios del club. «Porque, a veces, si no lo haces, pueden pasar muchas cosas por tu cabeza. Me ayuda a mantener la calma y a vivir un poco el momento, y a no reaccionar de forma exagerada en determinadas situaciones.

    [Escribo] palabras clave, puntos clave. Quizás estás jugando contra un equipo que ejerce mucha presión y entonces sabes que no tienes que pensar mucho durante los partidos, mentalmente ya estás listo, ya estás preparado para el partido y para lo que va a ser. Así, cuando llega el partido, no te sorprende tanto. Creo que eso es importante».

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    «¡Un poco exagerado!»

    Sus notas sobre el encuentro ultra físico en Everton serían una lectura intrigante. Lammens al menos pudo compartir sus pensamientos en su entrevista posterior al partido con Sky Sports y reflexionar sobre la gran cantidad de centros que le lanzaron. 

    Dijo: «Sabíamos que los córners y las jugadas a balón parado serían difíciles. Es uno de mis puntos fuertes, ¡pero hoy ha sido un poco excesivo! Tenía que estar detrás de la línea para poder salir. Ha sido demasiado, pero puede ser difícil de ver para el árbitro. El Everton es un equipo físico, sus defensas son muy grandes.

    A veces no puedes pensar demasiado en los jugadores que te rodean, porque entonces no piensas en el balón. Mis defensas pueden crearme espacio, así que tengo la oportunidad de salir y despejar el balón. Pero cada vez es más difícil».

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Eliminando el caos

    A pesar de sus quejas, Lammens parecía completamente imperturbable. Y Carrick quedó muy impresionado con la forma en que afrontó la situación. 

    «Para mí, es un portero fiable y digno de confianza», dijo el entrenador. «En lugar de crear caos, quieres que elimine el caos y calme las cosas. Creo que Senne es así.

    A veces es bastante callado y modesto, pero tiene una gran fortaleza. Para algunos, intervenir es un papel muy importante, y otros hablan de afrontar la situación y sentirse cómodo en tu entorno. A veces lleva tiempo, a veces no, pero la forma en que lo ha hecho hasta ahora, con esa calma y esa compostura, creo que ayuda mucho a los que están delante de él».

  • Lammens(C)Getty Images

    Evitar más goles que nadie

    Lammens se ha beneficiado de jugar con una defensa de cuatro conocida desde que Carrick sucedió a Rubén Amorim y prescindió de su defensa de tres. La afición del portugués por sustituir a un central por otro tampoco ayudó a la cohesión del United. 

    Pero, a pesar de perder a Lisandro Martínez por lesión, Lammens se mostró cómodo con su defensa y mantuvo su portería a cero por tercera vez en seis partidos con Carrick. En los 20 partidos que Amorim ha dirigido esta temporada en todas las competiciones, el United solo ha mantenido su portería a cero en dos ocasiones.

    Contar con un defensa extra y que todos jueguen en sus posiciones naturales está ayudando claramente al United a ser más sólido ahora, pero Lammens es la principal razón por la que se han mostrado mucho más cómodos en la zaga. Desde que se incorporó al club, ha evitado más goles que cualquier otro portero de la Premier League según sus goles esperados a puerta (XGoT).  

  • Manchester United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Siguiendo el ejemplo de Van der Sar

    Tras su impresionante debut en la portería del United, Lammens fue inevitablemente comparado con Peter Schmeichel. El danés es el portero más emblemático del United, pero la comparación no es del todo acertada, ya que sus personalidades son muy diferentes. Schmeichel reprendía constantemente a sus defensas, se enfrentaba a los rivales o les señalaba con el dedo enguantado. Lammens es todo lo contrario. Una comparación más acertada sería Edwin van der Sar, que también era la imagen de la calma y también procedía de los Países Bajos.

    Hablando el día antes del partido en el podcast Overlap, Van der Sar dijo: «Sin duda, parece que conoce el aspecto físico de la Premier League: le veo salir a por los balones en el punto de penalti y los reclama con confianza, hace paradas cuando es necesario, sin intentar hacer paradas cuando no es necesario».

    Y después del partido, habló con él desde el estudio de Sky Sports, elogiando al jugador de 23 años por la forma en que se enfrentó a los «horribles» córners del Everton y felicitándole por su primer año en la Premier League. Van der Sar también se incorporó al United por un precio relativamente bajo, fichando por el Fulham por solo 2 millones de libras en 2005. Tenía 34 años en ese momento, pero acabó permaneciendo en el United hasta los 40, ganando cuatro títulos de la Premier League y la Liga de Campeones. 

    La diferencia era que él ya tenía una gran experiencia con el Ajax y la Juventus y conocía la Premier League, además de haber sido el número uno de Holanda durante mucho tiempo. Lammens, sin embargo, solo había jugado una temporada completa en la máxima categoría y fuera de las cinco principales ligas europeas. Tampoco había jugado nunca con la selección absoluta de Bélgica.

  • Manchester United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Demostrando que Schmeichel se equivoca

    Hubo un temor comprensible cuando el United lo fichó y Schmeichel admitió que nunca había oído hablar de Lammens y lo describió como un fichaje «prometedor». Él quería que el club fuera a por Emi Martínez, al igual que Amorim. 

    Pero el United, liderado por el jefe de ojeadores de porteros Tony Coton, confió en Lammens debido a su perfil de edad —es diez años más joven que el argentino— y era considerablemente más barato tanto en términos de su precio de traspaso como de su salario. La decisión no encajaba con el objetivo del club de fichar a delanteros contrastados de la Premier League, como Mbeumo y Cunha, y, como mínimo, parecía una apuesta por el futuro. 

    Schmeichel advirtió: «Sé que sus estadísticas son excelentes en las diez mejores ligas europeas. Pero eso fue con el Antwerp en Bélgica, en un equipo que terminó quinto. Paró cuatro de ocho penaltis, pero fichar basándose únicamente en las estadísticas es arriesgado. Las estadísticas no muestran cómo reaccionas después de un error, ni cómo afrontas la presión del Manchester United. Esa presión no se da en ningún otro sitio del fútbol».

    Lammens ha demostrado que Schmeichel se equivocaba en todos los aspectos y ha demostrado que hay valor en el mercado si se busca lo suficiente. Y si el belga sigue jugando como hasta ahora, demostrará ser uno de los fichajes más rentables de la historia reciente de la Premier League.

