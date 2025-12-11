Getty Images
Selección de Estados Unidos enfrentará a Senegal en Charlotte el 31 de mayo mientras Mauricio Pochettino cierra su preparación para el Mundial
- Getty Images Sport
Enfrentándose a los gigantes africanos
Senegal completa una difícil serie previa al torneo para la USMNT antes de la Copa del Mundo. Los dos equipos nunca se han enfrentado en competición internacional, pero la potencia de la CAF, que ocupa el puesto 19, ha sido consistentemente el mejor equipo en su federación últimamente. Ganaron la AFCON 2021 y están llenos de talento de alto nivel, especialmente en posiciones de ataque.
El entrenador Mauricio Pochettino dio la bienvenida a la incorporación de otro oponente de élite mientras EE.UU. continúa diversificando su calendario previo al torneo.
“Estamos muy contentos de tener un gran equipo como Senegal como nuestro cuarto oponente en los partidos previos al torneo”, dijo Pochettino. “En el año previo a la Copa del Mundo, habremos jugado al menos contra un equipo de cinco confederaciones diferentes, lo cual es increíblemente valioso para nuestra preparación. Esperamos una increíble multitud en Charlotte.”
Senegal llega como una de las fuerzas más consistentes de África. Dirigidos por el Futbolista Africano del Año 2019, Sadio Mané, los Leones de Teranga se mantuvieron invictos en la clasificación de la CAF para la Copa del Mundo (siete victorias, tres goles concedidos) y ganaron la AFCON 2021. Participarán en su tercera Copa del Mundo consecutiva en 2026 y fueron sorteados en el Grupo I junto a Francia, Noruega y el ganador del Playoff 2 de la FIFA.
- AFP
La USMNT en buena forma al regresar a Charlotte
La USMNT llega a los amistosos en buena forma. Después de una dura derrota en la final de la Copa Oro, los hombres de Pochettino han mejorado con cada amistoso. Están invictos en sus últimos cinco partidos y vienen de una victoria contundente por 5-1 sobre Uruguay en noviembre. El amistoso contra Senegal les ayudará a prepararse para la variedad de estilos que podrían enfrentar en el Mundial de 2026 - que organizarán - dijo U.S. Soccer.
Este será el segundo partido de la USMNT en el Bank of America Stadium. El equipo jugó por última vez en Charlotte durante la Copa Oro 2023, cuando un triplete de Jesús Ferreira impulsó a EE. UU. a una victoria de 6-0 sobre Trinidad y Tobago frente a más de 40,000 aficionados.
El defensa del Charlotte FC, Tim Ream, quien ha ganado 79 partidos internacionales y ha sido capitán de EE. UU. 25 veces, es uno de los vínculos más fuertes de la ciudad con el equipo nacional.
Concluye un calendario desafiante
El partido contra Senegal completará una serie desafiante antes del Mundial para los Estados Unidos. El equipo de Pochettino se enfrentará a Bélgica, Portugal y Alemania. Los cuatro equipos están en el top 20 del ranking de la FIFA. Portugal, Alemania y Bélgica están en el top 10.
- Getty Images Sport
Listos para la Copa del Mundo
El anuncio llega una semana después de que la USMNT conociera su destino en el Mundial del próximo verano. Se enfrentarán a Paraguay y Australia, así como al ganador de un playoff europeo para completar lo que parece ser un grupo amable. Si Turquía se clasifica, la USMNT habrá jugado contra los tres rivales de su grupo en el último año.
Anuncios