Esto es lo que los Red Devils deberían hacer cuando se abra la ventana para darle a Ruben Amorim la mejor oportunidad de encarrilar al equipo.

Manchester United nunca había necesitado una ventana de transferencia con tanta urgencia. Por primera vez, los Diablos Rojos pasaron la Navidad en la mitad inferior de la tabla de la Premier League y, si no se hacen cambios importantes, estarán en camino de su peor posición en la liga desde 1990.

A pesar de gastar alrededor de £600 millones ($752m) en nuevos jugadores en los últimos tres veranos y tener una de las nóminas más altas de Europa, United de alguna manera tiene un equipo que apenas está apto para su propósito, especialmente no uno que resuene con la visión de Ruben Amorim para el equipo. El portugués ha intentado revolucionar el estilo de juego del equipo y, a diferencia de su predecesor Erik ten Hag, no está dispuesto a comprometer sus ideales. Sin embargo, cada vez está más claro que muchos de los jugadores no son capaces de implementar sus ideas.

Dado el dinero que United gastó en despedir a Ten Hag y comprar a Amorim de su contrato con el Sporting CP, ahora deben equipar al entrenador con los jugadores que él quiere para hacer realidad su visión. Y eso no solo significa conseguir nuevos jugadores; también significa deshacerse de las piezas muertas dentro del equipo.

Aquí hay seis movimientos que United debería hacer cuando se abra la ventana de transferencia de enero. No puede llegar lo suficientemente pronto...