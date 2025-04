El brasileño no ha sido tan decisivo últimamente como en años anteriores, y Los Blancos lo están sufriendo. Ante el Arsenal debe aparecer.

"Lo haré 10 veces si es necesario. No están listos." O eso nos dijeron. Vinicius Jr tuiteó esas palabras después de que Rodri ganara el Balón de Oro en octubre, tras un episodio risible de melodrama. El Real Madrid descubrió que su estrella no llevaría a casa el Balón de Oro y por lo tanto boicotearon la ceremonia en París. ¿Debería haberlo ganado Vinicius? Quizás; estuvo cerca. Pero no fue una buena imagen, independientemente de tu posición en el argumento.

Pero mientras la venganza estaba en la mente del brasileño inmediatamente después, las cosas han continuado no yendo a su favor en los meses que han seguido. Vinicius está teniendo una mala temporada, al menos, según sus altos estándares. Once goles y siete asistencias en La Liga no son números que griten candidato al Balón de Oro. Y aunque 10 contribuciones de gol en la Liga de Campeones apenas salvan su piel, esto no es lo que parece "hacerlo 10 veces".

Aún peor es su forma desde el comienzo de 2025. Vinicius ha marcado solo seis goles y ha asistido en cinco más en todas las competiciones desde el inicio del año. La gira de venganza no ha fallado; simplemente nunca realmente comenzó. El Vinicius que se prometió aún está por llegar, y lo que suceda a continuación podría hacer o deshacer la temporada del Madrid.