Según se informa, el Orlando City está en negociaciones para fichar a Antoine Griezmann, estrella del Atlético de Madrid y de la selección francesa

Griezmann, por su parte, nunca ha ocultado su fascinación por la cultura estadounidense ni su interés por jugar en la MLS. Se le ve a menudo en eventos deportivos en Estados Unidos y ha dejado claros sus planes de futuro:

«Todo el mundo sabe que la MLS es mi sueño y mi objetivo», declaró en una entrevista con AS a finales del año pasado.

Según se informa, el Inter de Miami también estaba interesado en fichar a Griezmann, pero no pudo avanzar en las negociaciones debido a que ya cuenta con tres jugadores designados en su plantilla.