¿Seguirá Mohamed Salah los pasos de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Rumores sobre su traspaso a la MLS en medio de los rumores sobre su fichaje por la Liga Profesional Saudí

El Liverpool podría decidir sacar provecho mientras aún está en condiciones de exigir una compensación por Salah, ya que se dice que equipos saudíes con gran capacidad de gasto llevan tiempo con ofertas de contrato sobre la mesa. Siguen formando parte del panorama de los traspasos.

Romano lo admite en su canal de YouTube: «Los clubes de Arabia Saudí volverán a intentar fichar a Mohamed Salah en el mercado de verano. Volverán a entablar conversaciones. El Al-Ittihad podría ser uno de ellos.

Por supuesto, pierden a superestrellas como Karim Benzema y N'Golo Kante. Obviamente, no son delanteros, pero siguen siendo superestrellas, jugadores de talla mundial en las últimas horas del mercado de fichajes de enero.

Y no han tenido tiempo de sustituirlos por superestrellas absolutas, por supuesto, con muy buenos jugadores, entre los que se encuentra sin duda Youssef En-Nesyri, del Fenerbahçe, pero probablemente necesiten un gran nombre, por lo que Mohamed Salah podría formar parte de las conversaciones en verano».

Aunque a Salah se le ofrecerán oportunidades para irse a Oriente Medio, Romano afirma que los equipos de Norteamérica también están dispuestos a entablar conversaciones, con jugadores como Messi y Heung-min Son ya ejerciendo sus respectivos oficios en Estados Unidos.

Romano añadió: «Me han dicho que podría haber más clubes saudíes interesados en Mohamed Salah. Veamos también si algún club de la MLS decide entrar en las negociaciones y fichar a Mohamed Salah del Liverpool», añadió Romano.

«Creo que va a ser un verano interesante en torno al extremo egipcio. En general, al final, no se materializó nada en términos de propuestas oficiales o posibilidades concretas. Así que Mohamed Salah acabó quedándose en el Liverpool. Pero, por supuesto, en verano, la historia podría ser diferente».