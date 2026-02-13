Getty
¿Seguirá Mohamed Salah los pasos de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Rumores sobre su traspaso a la MLS en medio de los rumores sobre su fichaje por la Liga Profesional Saudí
Salah lanzó una explosiva crítica contra el Liverpool
Salah tiene contrato con el Anfield hasta 2027, tras haber acordado una lucrativa ampliación de sus condiciones en Merseyside. Sin embargo, se han planteado dudas sobre su futuro desde que protagonizó una explosiva declaración dirigida a los pesos pesados de la Premier League.
El delantero de 33 años no se tomó muy bien que Arne Slot lo dejara en el banquillo, y la superestrella egipcia acusó al Liverpool de traicionarlo cuando el equipo tropezó en su intento por revalidar el título.
Ha vuelto a gozar de la confianza del entrenador desde que regresó de la Copa Africana de Naciones, pero no ha marcado ningún gol en la Premier League desde el 1 de noviembre y solo suma siete tantos en lo que va de temporada, tras haber sido un jugador prolífico durante sus ocho años y medio en el fútbol inglés.
¿Liga Profesional Saudí o MLS? Aumenta el interés por Salah
El Liverpool podría decidir sacar provecho mientras aún está en condiciones de exigir una compensación por Salah, ya que se dice que equipos saudíes con gran capacidad de gasto llevan tiempo con ofertas de contrato sobre la mesa. Siguen formando parte del panorama de los traspasos.
Romano lo admite en su canal de YouTube: «Los clubes de Arabia Saudí volverán a intentar fichar a Mohamed Salah en el mercado de verano. Volverán a entablar conversaciones. El Al-Ittihad podría ser uno de ellos.
Por supuesto, pierden a superestrellas como Karim Benzema y N'Golo Kante. Obviamente, no son delanteros, pero siguen siendo superestrellas, jugadores de talla mundial en las últimas horas del mercado de fichajes de enero.
Y no han tenido tiempo de sustituirlos por superestrellas absolutas, por supuesto, con muy buenos jugadores, entre los que se encuentra sin duda Youssef En-Nesyri, del Fenerbahçe, pero probablemente necesiten un gran nombre, por lo que Mohamed Salah podría formar parte de las conversaciones en verano».
Aunque a Salah se le ofrecerán oportunidades para irse a Oriente Medio, Romano afirma que los equipos de Norteamérica también están dispuestos a entablar conversaciones, con jugadores como Messi y Heung-min Son ya ejerciendo sus respectivos oficios en Estados Unidos.
Romano añadió: «Me han dicho que podría haber más clubes saudíes interesados en Mohamed Salah. Veamos también si algún club de la MLS decide entrar en las negociaciones y fichar a Mohamed Salah del Liverpool», añadió Romano.
«Creo que va a ser un verano interesante en torno al extremo egipcio. En general, al final, no se materializó nada en términos de propuestas oficiales o posibilidades concretas. Así que Mohamed Salah acabó quedándose en el Liverpool. Pero, por supuesto, en verano, la historia podría ser diferente».
¿Está Salah destinado a dejar el Liverpool?
El exdelantero del Liverpool Stan Collymore opina que Salah se marchará este verano, según declaró recientemente a GOAL: «Durante el resto de la temporada, él [Salah] seguirá jugando, pero para que el Liverpool siga adelante y sea Arne Slot 2.0, es muy posible que él y [Virgil] van Dijk se marchen en verano.
Sé que han firmado contratos más largos y con mejores condiciones, pero casi creo que fue para ver cómo iban a encajar jugadores como [Hugo] Ekitike, Isak y Wirtz. Por ahora no ha ido bien, los necesitan para lo que queda de temporada, pero creo que si van a dar rienda suelta a Isak y Wirtz como nuevos líderes del Liverpool, entonces los antiguos líderes tendrán que marcharse.
Creo que parte del malestar de Mo se debe al hecho de que Isak y Wirtz llegan y reciben 6000 tuits diciendo «bienvenido Wirtz, bienvenido Isak, sois lo mejor desde la invención del pan cortado». Creo que se siente un poco herido y un poco menospreciado por eso.
La única respuesta es: ¿pueden jugar todos juntos sin problemas o es más probable, y esto es lo que yo creo, que Van Dijk se quede una temporada más, pero creo que Mo se irá en verano, sin duda».
¿El sustituto de Ronaldo? El mejor jugador portugués de todos los tiempos genera rumores sobre su salida
Es posible que Al-Nassr se sume a la puja por Salah, ya que el portugués Ronaldo, considerado el mejor jugador de todos los tiempos, ha estado generando rumores sobre su salida de Riad. El cinco veces ganador del Balón de Oro se ha mostrado frustrado últimamente, lo que le ha llevado a declararse en huelga, y se especula con el posible fichaje del jugador de 41 años por la MLS.
