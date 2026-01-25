¿Se va Pep? Nueva actualización sobre el futuro de Guardiola en el Manchester City rumbo al verano de 2026

Queda por ver qué deparará el verano, ya que el técnico de 55 años —exigente consigo mismo y con quienes lo rodean— estaría valorando sus opciones. Algunos reportes señalan que el City ya trabaja en planes de contingencia, entre los que aparece el nombre de Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea y antiguo colaborador de Guardiola.

Un éxito tangible en 2026 podría reavivar la motivación de Guardiola y convencerlo de continuar al menos una temporada más al frente del City. Tras conquistar 18 trofeos con el club, tendría margen suficiente para decidir su futuro en sus propios términos.

Según una actualización del Manchester Evening News, “el futuro de Guardiola no dependerá de los resultados, salvo que se produzca una implosión espectacular. Tiene un crédito enorme y podrá marcharse cuando así lo decida. Conviene recordar que, pese a lo complicado que ha sido enero para el City, el equipo sigue con vida en las cuatro competiciones, algo que no podía decirse el invierno pasado”.

El medio añade: “Algunos comentaristas llegaron a situar la salida de Guardiola esta misma semana, con Maresca como sustituto antes del partido ante los Wolves, lo que demuestra el ruido que rodea al futuro del entrenador y lo poco que se sabe realmente. Existe la creencia extendida de que podría marcharse este verano, aunque cabe preguntarse si parte de esos rumores responden más a deseos ajenos que a certezas. Guardiola nunca ha roto un contrato en su carrera y su vínculo actual se extiende hasta 2027”.