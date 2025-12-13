'¡Sé un pez grande!' - Mohamed Salah fue aconsejado a seguir el camino de Son Heung-min y unirse a Lionel Messi en la MLS para terminar su carrera en el Liverpool en enero

Liverpool enfrenta una crisis interna que involucra a Salah y ha escalado hasta el punto en que voces externas ahora alientan abiertamente al egipcio a buscar una salida en enero, con la MLS posicionada como un lugar ideal. Las consecuencias de la crítica pública de Salah a Slot, seguida por su exclusión temporal del equipo, han planteado preguntas más profundas sobre su papel, futuro y adaptabilidad dentro del modelo táctico de alta energía del entrenador. Aunque las conversaciones de paz han allanado el camino para su regreso al equipo para el partido contra Brighton este fin de semana, la narrativa más amplia sigue siendo de incertidumbre mientras Salah se prepara para partir hacia la AFCON después del enfrentamiento con los Seagulls.

Este telón de fondo inestable ha llevado al exdelantero de la Premier League Waddle a sugerir que Salah, que ahora tiene 33 años, puede que ya no esté bien adaptado a las exigencias físicas de la Premier League. El delantero ha tenido dificultades defensivas en el sistema de Slot, particularmente al retroceder en el flanco derecho del Liverpool, un problema que ha contribuido a varios goles perjudiciales. Combinado con una temporada de rendimiento decreciente con cinco goles y tres asistencias en 19 apariciones, la idea de una salida anticipada ha cobrado impulso.

El interés en Salah ha seguido siendo fuerte a pesar de la controversia, especialmente de la Saudi Pro League y cada vez más de la MLS, donde los clubes ven una oportunidad para atraer a uno de los nombres más importantes del fútbol mundial. La MLS ya ha atraído a estrellas como Messi, Thomas Muller y el ex ícono de los Spurs, Son, cuyo cambio en el verano al LAFC marcó un precedente notable. Mientras Salah se acerca al tramo final de su carrera en Liverpool, la perspectiva de convertirse en una figura destacada en Estados Unidos es cada vez más realista.

¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén vistas previas expertas, predicciones basadas en datos e ideas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!