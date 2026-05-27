El contrato del defensa central con el equipo londinense vence el 30 de junio de 2030, pero se espera que la renovación incluya un notable aumento salarial para vincular a Vuskovic a los Spurs a largo plazo y evitar su salida.

Si se produjera otra cesión, el HSV volvería a ser candidato, pues ambas partes ya mostraron interés en seguir trabajando juntos.

El defensa de 19 años ha manifestado su deseo de jugar en el HSV junto a su hermano Mario, ausente la temporada pasada por sanción por dopaje.