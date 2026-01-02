Getty Images Sport
'Sé lo que se exige en un club como este' – Julián Araujo se une al Celtic a préstamo
Un nuevo comienzo
Araujo, quien llegó a Inglaterra en 2024 después de un período en Las Palmas y tiempo en el Barcelona B, encontró difícil conseguir minutos en Bournemouth a pesar de que el club pagó cerca de 10 millones de dólares por su transferencia. Su última aparición fue en agosto de 2025, cuando fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas.
“Estoy realmente feliz de unirme al Celtic. Este es un club de primer nivel con altos estándares, y estoy ansioso por trabajar con mis compañeros de equipo para ayudar a traer éxito a los seguidores. Sé lo que se exige en un club como este, y me siento listo para el desafío que tengo por delante”, dijo Araujo sobre el movimiento en el sitio web oficial del club.
Motivación para el Mundial 2026
Con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte, la suma de minutos es una prioridad para Araujo mientras busca restablecerse a nivel de club e internacional.
Segundo mexicano en el Celtic
Araujo se convierte en el segundo jugador mexicano en vestir la camiseta del Celtic, siguiendo a Efraín Juárez, ahora director técnico de Pumas, quien jugó para el club en 2010. Su llegada también ocurre en un momento delicado para Celtic, con un creciente descontento de los fanáticos por decisiones deportivas y cambios recientes en el liderazgo del club.
Empates de la MLS
Arajuo, quien fue una estrella para el LA Galaxy con 100 apariciones, se unirá a Wilfried Nancy, quien ganó la MLS Cup en 2023 y el premio al Entrenador del Año de la MLS en 2024. El próximo partido del Celtic es el sábado contra el Rangers.
