Se confirman los equipos del Soccer Aid 2026, con Wayne Rooney, Jordi Alba y Edwin van der Sar a la cabeza de una lista estelar de leyendas del fútbol
Un aniversario histórico en el Estadio de Londres
Soccer Aid for Unicef está listo para regresar a lo grande a la capital para su enfrentamiento del 20.º aniversario el 31 de mayo de 2026. El Estadio de Londres acogerá a una brillante selección de estrellas del fútbol y de Hollywood, con el máximo goleador de todos los tiempos del Manchester United, Rooney, confirmado como líder del equipo inglés. El evento se ha convertido en una piedra angular del calendario deportivo desde su creación en 2006, combinando la competición deportiva de élite con el entretenimiento de alto nivel.
Las plantillas de 2026 prometen ser unas de las más competitivas de la historia del evento, con una mezcla de ganadores de la Liga de Campeones y sensaciones de los medios digitales. La edición de este año tiene un peso emocional añadido, ya que marca dos décadas de compromiso de la iniciativa con el apoyo a los niños vulnerables de todo el mundo. Se espera que más de 60 000 aficionados llenen las gradas, por lo que se prevé que el ambiente alcance su punto álgido, ya que el derecho a presumir vuelve a estar en primer plano.
Rooney, ahora con 40 años, expresó su inmenso orgullo por volver a este evento histórico. Según The Sun, dijo: «Estoy deseando que llegue el Soccer Aid for Unicef
de este año y volver a vestir la camiseta de Inglaterra por el 20.º aniversario», dijo Rooney. «Inglaterra se enfrentará al World XI en el London Stadium el 31 de mayo y este año no queremos nada menos que una victoria de Inglaterra. A mí, a Coleen y a los niños nos encanta el ambiente y la brillante ocasión familiar que siempre es el Soccer Aid for Unicef».
Iconos mundiales y leyendas de la Premier League se enfrentan
La selección World XI se perfila como una potencia defensiva, liderada por el eterno Van der Sar. A las filas se suma el exdefensa del Barcelona y del Inter Miami Alba, que debuta en el torneo tras una carrera repleta de trofeos junto a Lionel Messi. A ellos se une el sólido defensa italiano Leonardo Bonucci, lo que garantiza que la delantera inglesa se enfrente a una barrera de talla mundial en su búsqueda de goles.
En el banquillo, la batalla táctica será tan feroz como la acción en el campo. La leyenda olímpica Usain Bolt volverá a tomar las riendas del World XI, mientras que el cofundador de Soccer Aid y icono del pop Robbie Williams regresa para dirigir el equipo de Inglaterra. Para conmemorar el 60.º aniversario de la victoria de Inglaterra en la Copa del Mundo de 1966, el equipo nacional vestirá una equipación blanca especial inspirada en la legendaria era de Alf Ramsey.
Robbie Williams, embajador de Unicef, reflexionó sobre el asombroso impacto que ha tenido el proyecto en los últimos veinte años. «Estoy increíblemente orgulloso de celebrar este año los 20 años de Soccer Aid para Unicef, es una de las cosas más importantes para mí», explicó Williams. «El evento del año pasado recaudó más dinero que nunca y se han recaudado 121 millones de libras desde que empezamos, lo que realmente cambia vidas. Esperemos poder batir el récord de nuevo este año».
La misión detrás de la magia
El objetivo principal de la velada sigue siendo la recaudación de fondos para la importante misión global de Unicef. Más allá de los objetivos y el glamour, el dinero recaudado a través de la venta de entradas y donaciones se destina directamente a proteger a los niños y proporcionarles recursos para ayudarles a prosperar. Rooney señaló que el evento sirve como un puente único entre la excelencia deportiva y un ambiente familiar que resuena en todas las edades.
«A los niños les encanta ver a las leyendas del fútbol junto a sus famosos e influencers favoritos en el mismo campo», dijo Rooney. «El año pasado, Coleen viajó a Polonia con Unicef y vio de primera mano cómo el dinero recaudado está ayudando a los niños con discapacidades que huyeron de la guerra en Ucrania, para que puedan continuar su educación y volver a ser simplemente niños. Así que, por favor, compren una entrada y apoyen esta increíble causa, que cambia la vida de los niños en todo el mundo».
Estas iniciativas garantizan que los niños desplazados puedan continuar su educación y volver a ser simplemente niños, lo que pone de relieve el elemento humano que hay detrás de las plantillas repletas de estrellas. Los organizadores animan al público a comprar una entrada y apoyar esta increíble causa, que cambia la vida de niños de todo el mundo. Con precios a partir de 20 libras para los adultos, el objetivo es garantizar que el estadio se llene al máximo para la celebración del 20.º aniversario.
A medida que avanza la preparación, el mensaje sigue siendo claro: aunque la competición en el campo es real, el esfuerzo colectivo para apoyar a Unicef es la victoria definitiva. El espectáculo programado para el descanso y la Fan Zone previa al partido están diseñados para maximizar la participación y, en consecuencia, las donaciones que impulsan estos cambios globales. Cada contribución realizada durante la retransmisión en ITV1 y STV ayuda a consolidar el legado que Williams y su equipo comenzaron hace dos décadas.
El camino hacia el 31 de mayo
Con 33 jugadores ya confirmados, los aficionados pueden esperar que se anuncien varias incorporaciones «estelares» más en las próximas semanas. El proceso de selección sigue en marcha para ambos equipos, y hay rumores de que se incorporarán más estrellas de la Premier League que se han retirado recientemente.
Equipo de Inglaterra (hasta ahora) Equipo World XI (hasta ahora) Robbie Williams (entrenador) Usain Bolt (entrenador) Joe Hart Edwin van der Sar Joe Marler Jordi Alba Paddy McGuinness Maisie Adam Alex Brooker Jen Beattie Owen Cooper Leonardo Bouncci Jermain Defoe Richard Gadd Toni Duggan Ali Krieger Angry Ginge Nitro Tom Grennan Big Zuu Tom Hiddleston Steph Houghton Damsin Idris Olly Murs Jordan North Wayne Rooney Jill Scott Sam Thompson Theo Walcott
