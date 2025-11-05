¿Se arrepentirá Nico Williams de rechazar al Barcelona? El resurgimiento de Marcus Rashford resalta cómo la estrella del Athletic Club se habría convertido en pieza clave de los Blaugrana

Obviamente, uno nunca puede dar nada por sentado cuando se trata del Barca debido a su precaria situación financiera. No hay garantía de que tendrán suficiente espacio en su presupuesto salarial para fichar a Rashford el próximo verano, a menos que él acepte ciertas sumas y estipulaciones. Sin embargo, si el Barca activa su opción de compra, probablemente eliminaría las escasas posibilidades que quedan de que el club resucite el acuerdo de Williams por tercera vez.
Cuando uno también considera que Díaz está brillando en el Bayern, las esperanzas de Williams de finalmente asegurar un traslado a uno de los élites de Europa el próximo verano parecen bastante escasas. Después de todo, el Arsenal es el único otro equipo de primer nivel que ha estado vinculado repetidamente con el No.10 del Athletic y trajeron a dos extremos durante el verano, Eberechi Eze y Noni Madueke.
¿Existe entonces la posibilidad de que Williams termine lamentando haber rechazado al Barca, de la misma manera que otro orgulloso vasco, Martin Zubimendi, se dio cuenta de que había cometido un error al quedarse en la Real Sociedad el año pasado? Solicitar una cláusula de salida del Barca fue indudablemente prudente por parte de Williams, aunque no hay que olvidar que está viviendo su sueño en el Athletic, donde puede jugar junto a su hermano Iñaki para un club que tiene un vínculo más fuerte con su gente que, posiblemente, cualquier otro en el fútbol mundial. Es difícil ponerle precio a ese tipo de privilegio.
No obstante, el mero hecho de que Williams haya contemplado dos veces la idea de mudarse a Cataluña muestra que al menos está interesado en probarse a sí mismo al más alto nivel de forma regular. También parece significativo que, aunque su cláusula de rescisión en el Athletic aumentó cuando firmó su contrato de 10 años durante el verano, sigue siendo solo de €90m (£79m/$103m), lo cual no es una cantidad descabellada de dinero para uno de los extremos más emocionantes del fútbol mundial.
Por el momento, por supuesto, el único objetivo de Williams será volver a un campo de fútbol, para luego poder volver a su mejor forma con su querido Athletic. Pero definitivamente se le podría perdonar por mirar lo que Rashford está haciendo en el Barca ahora mismo y pensar que fácilmente podría haber sido él, y tal vez incluso debería haberlo sido.