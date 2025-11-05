Nico Williams Marcus Rashford Barcelona GFXGOAL
Mark Doyle y Nicolás De Marco

¿Se arrepentirá Nico Williams de rechazar al Barcelona? El resurgimiento de Marcus Rashford resalta cómo la estrella del Athletic Club se habría convertido en pieza clave de los Blaugrana

Joan Gaspart no podía entender todo el alboroto causado por la decisión de Nico Williams de rechazar un traslado al Barcelona en favor de firmar un lucrativo nuevo contrato con el Athletic Club. "El jugador nos ha utilizado de buena manera," dijo el ex presidente blaugrana a EL 10 del Barca el 3 de agosto. "Ha conseguido un buen contrato, y me alegro por él."

Gaspart también argumentó que perder a Williams, por segundo verano consecutivo, también resultaría ser una bendición disfrazada, ya que los catalanes ficharon a Marcus Rashford en un préstamo de temporada completa del Manchester United tres semanas después de que Williams extendiera su estadía en San Mamés hasta 2035. "Rashford es mejor que Nico," Gaspart insistió. 

En ese momento, habría sido difícil encontrar a alguien que estuviera de acuerdo con uno de los peores presidentes en la historia del Barça. Sin embargo, mucho ha cambiado en el ínterin, porque mientras un resurgente Rashford es ahora considerado uno de los mejores jugadores del Barça, Williams está luchando terriblemente tanto por la forma como por el estado físico en el Athletic.

    'La vida sigue'

    Barca intentó fichar a Williams por primera vez el año pasado, y se puede entender por qué. El club podría haber estado una vez más luchando por adherirse a las regulaciones financieras de La Liga, pero la cláusula de rescisión en el contrato del extremo vasco era solo de 58 millones de euros (51 millones de libras/67 millones de dólares), lo que sentía como una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. 

    Williams acababa de jugar un papel clave en el triunfo de España en la Euro 2024 junto a su buen amigo Lamine Yamal, y la perspectiva de que ambos trabajasen juntos también a nivel de club no solo emocionaba a todos en Cataluña; también era una perspectiva tentadora para los aficionados al fútbol de todo el mundo. Sin embargo, Williams finalmente decidió quedarse en San Mamés al menos un año más, así que el Barcelona terminó fichando al mediocampista ofensivo español Dani Olmo.

    “Nico es un jugador que, sí, nos interesó durante el verano", dijo el director deportivo del Barca, Deco, a Mundo Deportivo en noviembre del año pasado. "Intentamos traerlo, pero a partir de ahí, el jugador tomó una decisión, y la vida sigue adelante.

    "Trajimos a Dani Olmo, que era nuestra prioridad porque no teníamos ese tipo de jugador en nuestra plantilla. La idea con Nico era añadir más competencia al frente, porque queríamos competencia de alto nivel, pero una vez que el jugador no muestra interés en venir, no hay más discusión." Y no la hubo, hasta el final de la temporada pasada.

    De vuelta en el mercado

    Raphinha ostensiblemente sirvió como extremo izquierdo del Barça durante su triunfo del triplete doméstico la temporada pasada, pero repetidamente se desplazaba hacia áreas más centrales, y con un efecto devastador, ya que el brasileño acumuló 57 goles y asistencias en todas las competiciones (más que cualquier otro en las 'Cinco Grandes' ligas de Europa, excepto Mohamed Salah del Liverpool).

    En consecuencia, Hansi Flick estaba interesado en mover a Raphinha al rol de No.10 que el frustrantemente inconsistente Olmo no había logrado hacer suyo mientras lidiaba con lesiones molestas y una incertidumbre casi constante en torno a su registro como jugador del Barcelona, lo que significaba que cuando se reabrió la ventana de transferencias durante el verano de 2025, los Blaugrana una vez más fueron en busca de un extremo izquierdo de clase mundial. 

    El principal objetivo era Luis Díaz, del Liverpool, pero el precio de €75 millones (£66m/$86m) representaba un problema importante para los catalanes con falta de liquidez, por lo que no fue sorprendente ver que el colombiano terminó en el Bayern Múnich en su lugar. Rashford, por lo tanto, emergió como una propuesta muy atractiva para el Barcelona que buscaba equilibrar las cuentas, dado que estaba disponible en préstamo con vistas a una transferencia permanente por un precio reducido.

    Sin embargo, fue en ese momento que el Barcelona fue informado del interés de Williams en unirse tardíamente a los Blaugrana. Sin embargo, había una gran trampa.

    'Ningún jugador nos va a imponer restricciones'

    Después de ver lo que Olmo pasó durante la primera mitad de la temporada pasada, Williams sabiamente quiso que se incluyera una cláusula de rescisión en su contrato en caso de que el Barca no pudiera registrarlo a tiempo para el inicio de la temporada de la Liga. No era una solicitud sin precedentes. Además de Olmo, Ilkay Gundogan y Jules Kounde también habían asegurado cláusulas de rescisión al unirse al Barcelona.

    Sin embargo, los Blaugrana se negaron a conceder una a Williams, sobre todo porque habrían perdido a Olmo sin nada la temporada pasada si el catalán no hubiera estado tan decidido a quedarse en el club.

    "Dijimos que no aceptaríamos las condiciones que nos pusieron porque ningún jugador nos va a imponer restricciones, y al final, no pasó nada," Deco le dijo a Mundo Deportivo el 30 de septiembre. "Les dimos una fecha límite para responder, pero no respondieron; ellos tomaron su camino, y nosotros el nuestro."

    Y el colapso del acuerdo ha resultado muy bien para el Barca. 

    'Jugador importante'

    Williams comenzó la temporada de manera sensacional para el Athletic, anotando un gol y creando otros dos en la victoria del fin de semana inaugural de los vascos sobre el Sevilla. Sin embargo, no ha estado involucrado directamente en ningún gol desde entonces, principalmente debido a un problema crónico en la ingle llamado pubalgia - que también ha mantenido a Yamal fuera de juego en las últimas semanas - y ha descartado al joven de 23 años del crucial enfrentamiento de la Liga de Campeones contra el Newcastle el miércoles.

    Rashford, en completo contraste, parece más en forma y más agudo de lo que ha estado en dos años. Después de un comienzo ligeramente lento en su carrera en el Barça, el inglés ha ido de fuerza en fuerza desde que anotó un brillante doblete en la victoria 2-1 en St James' Park el 18 de septiembre.

    La propia lesión de Raphinha obviamente ha liberado espacio en el ataque del Barça para Rashford, pero se debe dar un enorme crédito al jugador de 28 años por aprovechar al máximo su oportunidad para brillar. De hecho, de cara al encuentro de la Liga de Campeones del miércoles con el Club Brugge, Rashford ha estado involucrado en más goles en todas las competiciones (11) que cualquier otro miembro del equipo de Flick hasta ahora esta temporada.

    "Estoy contento con él," dijo el técnico alemán a los periodistas después de que Rashford anotara el tercer gol decisivo en la victoria 3-1 del domingo sobre el Elche. "Sabía que podía jugar a este nivel y lo ha demostrado. Es un jugador importante."

    No el perfil correcto...

    No es sorprendente que el Barca se sienta bastante satisfecho consigo mismo en este momento. Ser rechazado por Williams por segundo verano consecutivo fue amargamente embarazoso para los Blaugrana y solo puso aún más tensión en su relación con el Athletic, que había cuestionado muy abiertamente y de manera deliberada la capacidad de los catalanes para realmente permitirse a Williams, lo que resultó en que Laporta "respetuosamente" les dijera a los vascos que "cuiden de sus propios asuntos y no se intrometan en los de otros".

    El Barca también se involucró en un revisionismo bastante innecesario, con Laporta afirmando que solo había estado realmente interesado en fichar a Díaz o Rashford durante el verano, culpando así efectivamente a Deco por revivir el desafortunado interés del club en Williams. Deco, por su parte, afirmó que Williams nunca realmente encajó en el perfil del tipo de delantero que buscaban.

    "Si traes a Nico, tienes un extremo derecho y uno izquierdo, pero no tanto un No.9," dijo el exinternacional portugués a Mundo Deportivo, aludiendo al hecho de que Rashford también puede jugar como delantero centro. "Por supuesto, si un gran jugador como Nico nos pide venir, cuando el agente nos busca, hablaremos, y así ha sido. El fútbol es así.

    "Pero el jugador, por la razón que sea, no quiso las condiciones que se le propusieron. El agente tiene sus intereses, y no sabemos cómo van las cosas, pero no hay controversia. Es un asunto muy sencillo."

    Y es uno que podría terminar, al menos para el Barca, con el contrato de préstamo de Rashford haciéndose permanente al final de la temporada por lo que parece ser una ganga de 35 millones de euros (£30m/$40m).

    ¿Se cerró la ventana de oportunidad?

    Obviamente, uno nunca puede dar nada por sentado cuando se trata del Barca debido a su precaria situación financiera. No hay garantía de que tendrán suficiente espacio en su presupuesto salarial para fichar a Rashford el próximo verano, a menos que él acepte ciertas sumas y estipulaciones. Sin embargo, si el Barca activa su opción de compra, probablemente eliminaría las escasas posibilidades que quedan de que el club resucite el acuerdo de Williams por tercera vez. 

    Cuando uno también considera que Díaz está brillando en el Bayern, las esperanzas de Williams de finalmente asegurar un traslado a uno de los élites de Europa el próximo verano parecen bastante escasas. Después de todo, el Arsenal es el único otro equipo de primer nivel que ha estado vinculado repetidamente con el No.10 del Athletic y trajeron a dos extremos durante el verano, Eberechi Eze y Noni Madueke.

    ¿Existe entonces la posibilidad de que Williams termine lamentando haber rechazado al Barca, de la misma manera que otro orgulloso vasco, Martin Zubimendi, se dio cuenta de que había cometido un error al quedarse en la Real Sociedad el año pasado? Solicitar una cláusula de salida del Barca fue indudablemente prudente por parte de Williams, aunque no hay que olvidar que está viviendo su sueño en el Athletic, donde puede jugar junto a su hermano Iñaki para un club que tiene un vínculo más fuerte con su gente que, posiblemente, cualquier otro en el fútbol mundial. Es difícil ponerle precio a ese tipo de privilegio. 

    No obstante, el mero hecho de que Williams haya contemplado dos veces la idea de mudarse a Cataluña muestra que al menos está interesado en probarse a sí mismo al más alto nivel de forma regular. También parece significativo que, aunque su cláusula de rescisión en el Athletic aumentó cuando firmó su contrato de 10 años durante el verano, sigue siendo solo de €90m (£79m/$103m), lo cual no es una cantidad descabellada de dinero para uno de los extremos más emocionantes del fútbol mundial.

    Por el momento, por supuesto, el único objetivo de Williams será volver a un campo de fútbol, para luego poder volver a su mejor forma con su querido Athletic. Pero definitivamente se le podría perdonar por mirar lo que Rashford está haciendo en el Barca ahora mismo y pensar que fácilmente podría haber sido él, y tal vez incluso debería haberlo sido.

