Sarina Wiegman confía en que la «falta de novedades» sobre su futuro en Inglaterra no «distraerá» a las Lionesses, ahora que la atención se centra en la clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027

La semana pasada, el seleccionador masculino de Inglaterra, Thomas Tuchel, firmó una ampliación de contrato con la Federación Inglesa de Fútbol, ya que su anterior contrato solo estaba vigente hasta el final de la Copa del Mundo de 2026. El alemán seguirá al frente de los Tres Leones hasta el final de la Eurocopa de 2028, a pesar de que su mandato es casi imposible de evaluar en estos momentos, ya que aún no ha participado en ningún torneo importante.

Al enfrentarse a los medios de comunicación por primera vez desde que se reveló la noticia, no fue ninguna sorpresa que el martes se le preguntara a Wiegman sobre su propio futuro, cuando anunció su primera convocatoria con Inglaterra para 2026. La holandesa firmó un contrato de cuatro años cuando asumió el cargo en septiembre de 2021 y lo amplió a principios de 2024 hasta 2027, a pesar de mostrarse evasiva sobre su futuro cuando se le preguntó al respecto tras la Copa Mundial Femenina de 2023.

Ahora, ha llegado de nuevo el momento de hablar sobre si Wiegman podría afrontar otro ciclo con la selección inglesa, con la que ha disfrutado de un éxito increíble, ganando dos títulos europeos y llegando a la final de la Copa del Mundo.