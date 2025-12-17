Santos y Neymar 'llegan a un entendimiento' sobre la renovación del contrato para llevar a Brasil adelante hasta la Copa del Mundo 2026

Neymar ha estado disfrutando del fútbol habitual una vez más en Santos mientras apunta a asegurar un lugar en el equipo de Brasil para la Copa Mundial 2026. La exestrella del Barcelona no ha jugado para la selección nacional durante dos años, pero ha dejado claro que sueña con jugar en la competición del próximo verano con la Selección. Después de regresar a Santos, dijo: "Obviamente, la selección es algo a lo que quiero volver. Todavía tengo algo por lograr (la Copa del Mundo), una misión que creo que es mi última, así que voy a ir tras ella sin importar qué. Tengo metas."

Sin embargo, queda por ver si el entrenador Carlo Ancelotti llamará a Neymar a su equipo para el torneo. El italiano ha revelado anteriormente que Neymar está en contención, pero aún no se ha tomado una decisión final. Le dijo a los periodistas: "Si estamos hablando de Neymar, tenemos que hablar de otros jugadores. Tenemos que pensar en Brasil, que podría tener a Neymar o estar sin Neymar, con otros jugadores o sin otros jugadores. Haremos la lista final después de la ventana de la FIFA en marzo. Entiendo muy bien que están muy interesados en Neymar. Quiero dejar claro que estamos en diciembre, la Copa del Mundo es en junio, y elegiré el equipo que irá a la Copa del Mundo en mayo. Si Neymar merece estar allí, si lo está haciendo bien, si es mejor que alguien más, jugará en la Copa del Mundo, punto. No le debo nada a nadie."