Santos y Neymar 'llegan a un entendimiento' sobre la renovación del contrato para llevar a Brasil adelante hasta la Copa del Mundo 2026
Neymar se queda en el Santos
El jugador de 33 años siempre ha priorizado quedarse en Santos y ahora parece que continuará al menos hasta el Mundial, según ESPN. Varios clubes han sido vinculados con un movimiento por Neymar, incluido el Inter Miami de Lionel Messi, pero las dos partes están ahora en "conversaciones avanzadas" para extender su contrato después de que Neymar ayudara a defender el estatus de primera división de Santos y evitar el descenso al final de la temporada pasada. Se espera que Neymar firme una extensión de contrato de seis meses, lo que pondrá fin a las especulaciones sobre un movimiento antes del Mundial. Neymar ha marcado 12 goles y ha dado seis asistencias en 30 juegos para Santos desde que regresó a principios de año.
Próxima cirugía para Neymar
Aunque el futuro de Neymar parece estar resuelto, está a punto de someterse a una cirugía por una lesión en la rodilla. El brasileño jugó a pesar del dolor al final de la temporada pasada pero se espera que pase por el quirófano para un procedimiento que lo dejará fuera de acción durante un mes. Actualmente, el brasileño está de vacaciones tras el final de la temporada de Santos, y no se espera que la nueva campaña en Brasil comience hasta finales de enero.
¿Irá Neymar al Mundial?
Neymar ha estado disfrutando del fútbol habitual una vez más en Santos mientras apunta a asegurar un lugar en el equipo de Brasil para la Copa Mundial 2026. La exestrella del Barcelona no ha jugado para la selección nacional durante dos años, pero ha dejado claro que sueña con jugar en la competición del próximo verano con la Selección. Después de regresar a Santos, dijo: "Obviamente, la selección es algo a lo que quiero volver. Todavía tengo algo por lograr (la Copa del Mundo), una misión que creo que es mi última, así que voy a ir tras ella sin importar qué. Tengo metas."
Sin embargo, queda por ver si el entrenador Carlo Ancelotti llamará a Neymar a su equipo para el torneo. El italiano ha revelado anteriormente que Neymar está en contención, pero aún no se ha tomado una decisión final. Le dijo a los periodistas: "Si estamos hablando de Neymar, tenemos que hablar de otros jugadores. Tenemos que pensar en Brasil, que podría tener a Neymar o estar sin Neymar, con otros jugadores o sin otros jugadores. Haremos la lista final después de la ventana de la FIFA en marzo. Entiendo muy bien que están muy interesados en Neymar. Quiero dejar claro que estamos en diciembre, la Copa del Mundo es en junio, y elegiré el equipo que irá a la Copa del Mundo en mayo. Si Neymar merece estar allí, si lo está haciendo bien, si es mejor que alguien más, jugará en la Copa del Mundo, punto. No le debo nada a nadie."
¿Qué sigue para Brasil y Neymar?
El mensaje para Neymar no podría ser más claro, debe demostrar su forma y condición física en los próximos meses si quiere participar en lo que probablemente sea su último Mundial para Brasil. El equipo de Ancelotti ha sido emparejado para enfrentar a Haití, Marruecos y Escocia en la fase de grupos, una alineación que el jefe de Brasil piensa que será complicada. Ancelotti dijo a Sportv: "Marruecos fue muy bueno durante el último Mundial. Escocia es un equipo sólido, muy sólido, será bastante difícil. Tenemos que prepararnos bien y tratar de ganar el grupo." Sin embargo, se espera que Brasil termine como ganador del grupo mientras apuntan a ganar la Copa del Mundo por sexta vez.