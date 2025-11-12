Santos defiende al 'genio incomprendido' Neymar tras el rechazo de los medios por el comportamiento de la estrella de Brasil en la derrota ante Flamengo
Neymar se enfurece mientras continúan las luchas de Santos
Neymar se ha vuelto a encontrar en el centro de atención, por todas las razones equivocadas, con otra muestra de petulancia. El brasileño se negó a ver el final del partido de su equipo después de ser sustituido y también se quedó visiblemente frustrado en el campo después de que sus compañeros ignoraran una demanda táctica en particular. Neymar fue etiquetado como "lento" y "una vergüenza" en los medios después de la derrota 3-2 y también fue advertido de que no formará parte del equipo de Brasil para la Copa del Mundo 2026 si mantiene su forma actual.
Un informe de Globo también afirmó que Neymar "ya no es un favorito unánime en el Santos" y que su comportamiento durante el juego "irritó a compañeros de equipo y a la directiva". El informe añade que "Neymar expuso a los otros jugadores al ridículo en varias ocasiones, sin ayudar al equipo a reaccionar en el partido".
- Getty Images Sport
Santos defiende a Neymar
Alexandre Mattos, el director ejecutivo de fútbol en Santos, ha defendido a su superestrella en una publicación en Instagram: "Los genios son incomprendidos, siempre ha sido así en la historia humana. Piensan más allá de su tiempo, hacen las cosas de manera diferente, hacen la diferencia… son insaciables por los desafíos, por el cambio, por los objetivos que pocos logran alcanzar… dejan legados, hacen historia… Pero también son seres humanos, aciertan y se equivocan, sonríen y lloran, tienen sentimientos, un corazón, respiran, viven y sobreviven a los golpes de la vida… Eres así, un genio… aquellos que te conocen saben el ser humano que eres, el corazón que tienes, la humildad que exudas, la preocupación que tienes por todos, el padre y amigo que eres… Intentan derrotarte, no pueden, intentan derribarte, te levantas, todo es más grande para ti, pero tú eres más grande que todo… ¿Sabes por qué? Porque tienes a Dios en tu corazón… un aura buena… Mi hermano, nunca estarás solo… asegúrate de que estoy aquí para recibir los golpes de la vida contigo… tu familia está, tus amigos están, tus compañeros están… Eres admirado y adorado por mí y por todos los que te conocen, por miles de millones alrededor del mundo que sueñan con ser como tú… ganaste esto, mereces esto… ¡¡Los momentos difíciles hacen a los hombres más fuertes!! ¡Siempre estoy contigo!!! En lo bueno y en lo malo... ¡Estamos!!!"
El futuro de Neymar en duda mientras Santos lucha contra el descenso
La derrota de Santos ante Flamengo significa que el club sigue sumido en una batalla por el descenso después de 32 partidos y está a dos puntos de la salvación. El descenso podría tener una gran influencia en si Neymar se queda en el club más allá del final de la presente campaña. El contrato del jugador de 33 años expira al final de la temporada, aunque el jefe del club Marcelo Teixeira ha confirmado que Santos quiere que la superestrella se quede. Sin embargo, Neymar planea irse si Santos desciende al final de la temporada, según ESPN Brasil. Neymar ha sido vinculado con un movimiento a Inter Miami, lo que lo vería unirse con su ex compañero de equipo del Barcelona y del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, mientras que su padre ha hablado anteriormente del interés de clubes de la Liga de Campeones.
- Getty Images
Neymar y Santos enfrentan un gran partido.
Santos y Neymar vuelven a la acción el sábado con un gran enfrentamiento contra el líder de la liga, Palmeiras. La súperestrella brasileña sabrá que su equipo no puede permitirse perder más puntos si quieren evitar el descenso, pero se enfrentan a una prueba muy difícil contra los finalistas de la Copa Libertadores. Si Santos quiere sacar algo del partido, seguramente necesitarán que Neymar esté en su mejor forma y lidere con el ejemplo en el Estádio Urbano Caldeira.